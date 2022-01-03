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أقدم منزل في العالم معروض للبيع بهذا السعر

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أقدم منزل في العالم
أقدم منزل في العالم
عقارات بريطانيا

أقدم منزل في العالم معروض للبيع بهذا السعر

معروض في السوق لأول مرة منذ 40 عاماً

لندن - العربية نت

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هبط على سوق العقارات في بريطانيا عقار للبيع تبين أنه أقدم منزل سكني موجود حالياً في العالم، حيث يعود بناؤه الى فترة حكم الملكة فكتوريا في القرن التاسع عشر، وهو الآن معروض في السوق لأول مرة منذ 40 عاماً.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية نت" من تقارير متعددة، فإن المنزل معروض للبيع مقابل مليوني جنيه استرليني (2.7 مليون دولار أميركي)، أما تاريخ بنائه فيعود إلى العام 1874، وقد بناه المهندس المعماري المعروف جون تايلور.

ويقع العقار المكون من ست غرف نوم على الواجهة البحرية في قرية "بيرشينجتون" الساحلية في كينت جنوبي انجلترا.

من داخل أقدم منزل في العالم
من داخل أقدم منزل في العالم

وتم بناء العقار السكني قبل 148 سنة كمنزل لقضاء العطلات للمهندس المعماري نفسه تايلور، وهو الآن معروض في السوق لأول مرة منذ 40 عاماً، بحسب ما أورد تقرير نشرته جريدة "مترو" الصادرة في لندن.

ويطل المنزل مباشرة على البحر ويقف على حافة منحدر ويضم رواقاً بطول 60 قدماً وملحقاً منفصلاً.

ويضم المنزل غرفة استقبال رئيسية بها مدفأة مفتوحة ونوافذ كبيرة تطل على الحديقة الخلفية وإطلالاتها على البحر، بينما تحتوي غرفة رئيسية تُدعى "مانستون" على منطقة للترفيه المسائي.

ويحتوي المطبخ على غرفة مدمجة، وهناك غرفة مرافق منفصلة، في حين أن اثنتين من غرف النوم المزدوجة بها أجنحة داخلية، كما يوجد مرآب على شكل حرف (L).

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وأطلق الجراح الإنجليزي البروفيسور إيراسموس ويلسون، الذي منحته الملكة فيكتوريا لقب فارس في عام 1881، اسم "بانغلو" على هذا الطراز من المنازل، وهو منزل من طابق واحد فقط، واستمد ويلسون هذا الاسم من "الطراز البنغالي" للمنازل، واشترى في ذلك الحين أربعة من منازل المهندس المعماري تايلور.

وكتب ويلسون في ذلك الوقت: "يبدو أن فكرة البنغلو تأخذ عقول الناس بشكل كبير. إنها جديدة وجذابة وجميلة ومثالية من حيث الصفات الصحية. أفضل منزل صحي للعائلة هو بنغلو".

وتقول جريدة "مترو" إن أسعار المنازل في ذلك الحين كانت حوالي 1500 جنيه استرليني فقط، وهو ما يعادل 190 ألف جنيه إسترليني من أموال اليوم، وكان كبار الموظفين المتمرسين في ذلك الوقت يتلقون رواتب تبلغ حوالي 100 جنيه سنوياً فقط، كما كان معظم أبناء الطبقة العاملة يكسبون أقل من 25 جنيهاً استرلينياً في السنة.

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