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هذه المستويات يستهدفها مؤشر بورصة مصر الرئيسي في 2022

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البورصة المصرية

هذه المستويات يستهدفها مؤشر بورصة مصر الرئيسي في 2022

طرح بنك القاهرة سيزيد جاذبية أسهم البنوك المدرجة

دبي - العربية.نت

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توقع العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية ياسر المصري، في مقابلة مع "العربية"، أن يكمل مؤشر إيجي إكس 30 بالبورصة المصرية الصعود خلال 2022.

وأوضح المصري أن الهدف المبدئي للمؤشر أن يصل إلى 13 ألف نقطة، وحاليا يتداول المؤشر حول مستوى 12 ألف نقطة، ومن الطبيعي أن يشهد السوق عمليات جني أرباح عند هذا المستوى.

وأشار إلى أن الطريق ممهد لبلوغ المؤشر الرئيسي مستوى 13000 ثم 14000 نقطة.

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ويرى المصري أن الطروحات الجديدة لكي تجذب الأجانب يجب أن تكون طروحات مختارة بعناية وشركات ذات أنشطة نوعية مثل طرح إي فاينانس الأخير، مضيفا: "أن طرح بنك القاهرة المستهدف سيجذب شرائح جديدة من المستثمرين.. يجب اختيار شركة لديها قصة نجاح لتحوذ على ثقة المستثمر".

وحول القطاعات الأبرز للاستثمار في عام 2022، ذكر المصري أن العقار والمدفوعات الرقمية سيتصدران المشهد، إلا إذا تم طرح بنك جديد مثل بنك القاهرة ليدعم قطاع البنوك مقابل القطاعات الأخرى الأبرز للاستثمار.

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