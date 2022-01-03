إيرادات كارثية لفيلم تكلف 190 مليون دولار.. "سبايدر مان" يحطم منافسية

تصدّر فيلم "سبايدر مان: نو واي هوم" مجدداً شباك التذاكر في أميركا الشمالية مع إيرادات بلغت نحو 52.7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تجاوز 600 مليون دولار محلياً بعد 3 أسابيع من بدء عرضه، وفقاً لشركة "إكزيبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وأعطت هذه النتائج القوية للجزء الثاني من فيلم سبايدر مان، الذي تجاوزت إيراداته في نهاية الأسبوع الماضي عتبة مليار دولار عالمياً، دفعا قويا للسينما التي تكافح للتعافي من جائحة كوفيد-19، وفقاً لما ذكرته وكالة فرانس برس، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ومع عودة العائلات إلى صالات السينما، حقق فيلم "سينغ 2" وهو الجزء الثاني من الرسوم المتحركة الموسيقية لشركة "يونيفرسال"، إيرادات بلغت 19.6 مليون دولار، ليحتل المركز الثاني مرة أخرى في الفترة الممتدة بين الجمعة والأحد.

أما فيلم "ذي كينغزمان" الذي احتلّ المرتبة الثالثة هذا الأسبوع، وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام التجسس من بطولة رالف فينس وجيما أرتيرتون وريس إيفانز وماثيو غود، فانخفضت إيراداته إلى 4.5 مليون دولار.

وفي المرتبة الرابعة، حقق فيلم "أميركان أندردوغ" وهو من إنتاج شركة "ليونزغيت" إيرادات بلغت4.1 ملايين دولار.

وحل خامساً فيلم الخيال العلمي "ذي ماتريكس: ريزوراكشنز" من إنتاج شركة "وورنر براذرز" بإيرادات بلغت 3.8 مليون دولار. ووصف موقع "فراييتي" ما حققه الفيلم بـ "الكارثي"، نظراً إلى ميزانية إنتاجه البالغة 190 مليون دولار.

أما الأفلام المتبقية في قائمة الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر الأميركي:

6- "ويست سايد ستوري" (2.1 مليون دولار)

7- "غوستباسترز: أفتر لايف" (1.4 مليون دولار)

8- "ليكوريس بيتزا" (1.25 مليون دولار)

9- "أيه جورنل فور جوردن" (1.2 مليون دولار)

10- "إنكانتو" (1.1 مليون دولار).