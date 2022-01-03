تركيا تلجأ للمصدّرين لدعم الليرة.. هل تُفلح آخر الحلول؟

ستطلب تركيا من المصدرين تحويل ربع عائداتهم إلى الليرات، وهي الخطوة الأخيرة في جهود الحكومة لتعزيز احتياطياتها ودعم العملة المحلية.

وقالت السلطات النقدية في مرسوم يوم الاثنين إن البنك المركزي سيشتري 25% من إجمالي الدخل من صادرات السلع طالما أن المصدرين يتلقون مدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني.

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ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.

يأتي ذلك بعد عام من الخسائر الفادحة في الليرة التركية، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، تزامناً مع دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة القياسي.

وانخفضت الليرة بنسبة 0.3% لتتداول عند 13.3430 ليرة / الدولار، وامتدت الخسائر خلال العام الماضي إلى ما يزيد قليلاً عن 44%، وهو أكبر انخفاض من نوعه بين العملات الرئيسية تتبعه بلومبرغ.