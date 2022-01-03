رئيس السلفادور المثير للجدل ينشر 6 تنبؤات حول بيتكوين لعام 2022

قدم رئيس السلفادور نجيب بوكيلة ستة تنبؤات تتعلق بعملة بيتكوين لعام 2022، إذ توقع أن تتبنى دولتان أخريان أكبر عملة مشفرة كعملة قانونية هذا العام. وفي الوقت نفسه، توقع أن يبدأ بناء Bitcoin City في السلفادور خلال العام.

غرد رئيس السلفادور على تويتر، مستعرضاً توقعاته الستة المتعلقة بعملة بيتكوين لعام 2022، وقال إنه يتوقع أن يصل سعرها إلى 100000 دولار، وأن دولتين أخريين ستتبنيان عملة بيتكوين كعملة قانونية كما فعلت بلاده قبل أشهر.

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2022 predictions on #Bitcoin:



•Will reach $100k

•2 more countries will adopt it as legal tender

•Will become a major electoral issue in US elections this year

•Bitcoin City will commence construction

•Volcano bonds will be oversubscribed

•Huge surprise at @TheBitcoinConf — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 2, 2022

واشترت السلفادور حوالي 1391 وحدة من بيتكوين منذ أن أصبحت عملتها الوطنية.

بوكيلة ليس الوحيد الذي يتوقع أن تتبنى المزيد من البلدان عملة بيتكوين كعملة قانونية بحلول نهاية عام 2022. إذ توقع Alex Hoeptner الرئيس التنفيذي لبورصة Bitmex، في أكتوبر من العام الماضي، أنه بحلول نهاية هذا العام "سيكون لدينا خمس دول على الأقل تقبل عملة بيتكوين كعملة قانونية".

وأشار إلى أن "جميعها ستكون من الدول النامية".

علاوة على ذلك، يتوقع الرئيس السلفادوري أن يبدأ بناء Bitcoin City هذا العام، حيث سبق له أن أعلن عن خطته لبناء أول مدينة بيتكوين في العالم قائمة على قاعدة بركان ستعمل طاقتها الحرارية الأرضية على تعزيز تعدين بيتكوين، فضلاً عن توفير احتياجات المدينة من الطاقة، وبتمويل من سندات بيتكوين التي توقع أيضاً ضمن تنبؤاته أن تتخطى تغطيتها المطلوب.

وقال أيضًا إنه لن تكون هناك أي ضرائب في "مدينة البيتكوين" باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

جاء إعلان Bitcoin City قبل يوم واحد من إصدار صندوق النقد الدولي (IMF) تقريرًا يحذر السلفادور من استخدام بيتكوين كعملة قانونية بسبب المخاطر المختلفة المرتبطة بالعملة المشفرة. كما أثار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي مخاوف بشأن استخدام بيتكوين كعملة قانونية في السلفادور.

توقع بوكيلي أيضًا أنه ستكون هناك مرة أخرى "مفاجأة كبيرة" في مؤتمر Miami Bitcoin 2022، وأن بيتكوين "ستصبح قضية انتخابية رئيسية في الانتخابات الأميركية".