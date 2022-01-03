لماذا تبقى أسواق الأسهم الحصان الرابح في 2022؟

اختتمت البورصات وأسواق المال الأميركية واحدة من أفضل سنواتها المسجلة، لكن هل يمكنها تكرار أدائها الرائع في عام 2022، حتى عندما تواجه مخاوف التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بعدما أعلن البنك المركزي الأميركي عند استعداده لرفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي.

وفق المعطيات القائمة، فإن الزخم سوف يستمر. حيث يتوقع جوناثان غولوب، كبير استراتيجي الأسهم الأميركية في "كريدي سويس"، ارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى مستوى 5200 نقطة، أي ما يقرب من 9% في 2022. ومن شأن ذلك أن يمثل مكاسب صحية على الرغم من تضاؤل هذه المكاسب مقارنة بارتفاع المؤشر بنسبة 27% خلال تداولات العام الماضي.

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وقال "غولوب" إنه متفائل بشكل متزايد بسبب "التوقعات القوية للنمو الاقتصادي" - ولأنه يتوقع أن تقوم الشركات بتخصيص المزيد من الأموال لإعادة شراء الأسهم، وهي خطوة ترفع أسعار الأسهم. وأشار إلى أن بنك "كريدي سويس"، لم يعد يراهن على ارتفاع ضرائب الشركات لدفع الإنفاق الحكومي الجديد. سمح ذلك للبنك برفع توقعاته لأرباح الشركات خلال العامين المقبلين.

أيضاً هناك علامة أخرى تدعم هذه التوقعات، حيث انتعش مؤشر "راسل 2000"، الذي يتتبع الشركات الأميركية الأصغر، في ديسمبر الماضي، بعد تعرضه لخسائر عنيفة في نوفمبر. ويرتبط مصير الشركات الصغيرة ارتباطًا وثيقًا بصحة الاقتصاد الأميركي، نظرًا لأنها غير معزولة عن حجمها. وغالبًا ما يُنظر إلى مخزوناتهم على أنها مقياس للتوقعات الاقتصادية.

لكن علامة الاستفهام الكبيرة هي رفع أسعار الفائدة إذ كانت المعدلات القريبة من الصفر وهي القوة الدافعة وراء انتعاش سوق الأسهم منذ الانهيار الأولي الناجم عن جائحة كورونا، مما يوفر للشركات إمكانية الوصول إلى الأموال بسهولة ويعزز الثقة العامة.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة 3 مرات في عام 2022 حيث يحاول كبح جماح التضخم. وفي حالة حدوث ذلك، ستظل تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية وفقًا للمعايير التاريخية. لكن بيئة ذات معدلات متزايدة يمكن أن تغير المزاج.

في مذكرة بحثية حديثة، يرى محللو بنك "غولدمان ساكس"، في توقعات البنك لعام 2022 للأسهم: "المخاطر تتزايد مع اقتراب البنوك المركزية من إنهاء الدعم النقدي الطارئ". لكن المحللين قالوا إن ارتفاع السوق من المرجح أن يستمر بفضل الزيادة المتوقعة بنسبة 8% في أرباح الشركات العالمية.

وأوضحوا أن "هذا من شأنه أن يدعم عاما قويا بشكل معقول لأسواق الأسهم بشكل عام ، مما يساهم في عام آخر للسوق الصاعدة الجديدة ، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ".

لكن من الأفضل رؤية تنبؤات العام المقبل على أنها لقطة في الوقت المناسب. فسرعان ما تم التخلص من تقديرات السوق في وول ستريت لعام 2020 حيث اكتسب الوباء زخمًا. في بداية عام 2021، توقع القليل من صانعي السياسة أن التضخم سيرتفع بشكل حاد.

وخلال الأزمة الصحية العالمية التي يمكن أن تحجب البيانات الاقتصادية وتجعل من الصعب رؤية المستقبل، من الصعب أن نقول على وجه اليقين ما الذي يحدث حول المنعطف. لكن المشاعر إيجابية في الوقت الحالي.