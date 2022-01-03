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من هو هيثم الغيص مرشح الكويت لشغل منصب الأمين العام لأوبك؟ 

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أوبك

من هو هيثم الغيص مرشح الكويت لشغل منصب الأمين العام لأوبك؟

مصادر للعربية: الغيص يحظي بدعم أغلبية الأعضاء لخلافة "باركيندو"

دبي - العربية.نت

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يحظى مرشح الكويت هيثم الغيص بدعم غالبية دول الأعضاء في أوبك، لتولي منصب الأمين العام للمنظمة خلفا للأمين العام الحالي محمد باركيندو، الذي تنتهي ولايته الثانية في يوليو المقبل، وفقا لمصادر موثوقة للعربية.

كان الغيص قد شغل عدة مناصب في أوبك منهامحافظ الكويت لدى أوبك للأعوام منذ 2017، ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في 2020.

كما ترأس الغيص اللجنة الفنية المشتركة المسؤولة عن مراقبة إنتاج النفط.

أما فيما يتعلق بمؤسسة البترول الكويتية فقد ترأس سابقاً مكاتبها في بكين ولندن وشغل منصب مدير إدارة البحوث، كما ويمتلك هيثم الغيص 30 عاماً من الخبرة في الصناعة النفطية.

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