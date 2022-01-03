.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هل يجلب عام 2022 الانتعاش لأسهم التكنولوجيا الحيوية؟

  • الخط
وول ستريت

هل يجلب عام 2022 الانتعاش لأسهم التكنولوجيا الحيوية؟

شهد القطاع أداء صعبا خلال 2021 مع إقبال المستثمرين على الشركات الكبرى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يأمل المستثمرون والمحللون في مجال التكنولوجيا الحيوية أن يجلب العام الجديد انتعاشًا للصناعة التي تراجعت أسهمها بحدة العام الحالي.

وبحسب البيانات التي قامت وكالة بلومبرغ بجمعها استمر مؤشر ناسداك للتكنولوجيا الحيوية في الانخفاض في عام 2021، ليتراجع عن مؤشرS&P 500 بأكثر من 25 نقطة مئوية، وهي ثالث أكبر فجوة منذ إنشاء مؤشر ناسداك للتكنولوجيا الحيوية في أوائل التسعينيات.

جاء الأداء الصعب للمؤشر، الذي يضم 265 سهماً بما فيها شركات ذات وزن ثقيل مثل أسترازينيكا وشركات ذات رؤوس أموال صغيرة، بعد تحول المستثمرين إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل وإنفيديا.

لقاحات كورونا ستتجاوز ضعفي عدد البشر بحلول هذا الموعد! قصص اقتصادية لقاح كورونا لقاحات كورونا ستتجاوز ضعفي عدد البشر بحلول هذا الموعد!

كما أن اهتمام المستثمرين تركز بشكل رئيسي على عدد قليل من الأسهم فقط التي تصدرت أخبارها عناوين الأخبار وهي أسهم الشركات المنتجة للقاحات كورونا، إذ ارتفعت أسهم "بيونتيك" بـ 242%، ومودرنا بـ163%.

وواجه هذا القطاع ضغوطا نتيجة بيانات الأدوية المخيبة للآمال ومخاوف بشأن تسعير الأدوية.

ويتوقع المحللون أن تصبح الشركات متوسطة الحجم مثل أسهم Xenon PharmaceuticalsوKaruna Therapeutics أكثر جاذبية في 2022 نظرا لما لديها من سيولة مالية وعلاجات تتعلق بالرعاية السريرية، فيما سينجذب المستثمرون للشركات التي تعتزم القيام باندماجات واستحواذات في القطاع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وفاة طالبة جامعية يثير ضجة بالأردن.. ووالدها يروي التفاصيل وفاة طالبة جامعية يثير ضجة بالأردن.. ووالدها يروي التفاصيل
طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: شكك في سلوكي وهددني طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: شكك في سلوكي وهددني
الأكثر قراءة
فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء
الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة
هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف
تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة! تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة!
قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه
وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة
قبل أن تذهب
المجلس العسكري الحاكم في مالي يقدم اقتراحا بتأجيل تسليم السلطة
المجلس العسكري الحاكم في مالي يقدم اقتراحا بتأجيل تسليم السلطة
اكتشف المزيد