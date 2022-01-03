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وزير النقل السعودي للعربية: إطلاق مبادرة لتوفير 45 ألف وظيفة في القطاع

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اقتصاد السعودية

وزير النقل السعودي للعربية: إطلاق مبادرة لتوفير 45 ألف وظيفة في القطاع

على هامش افتتاح معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية

دبي - العربية.نت

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قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، إن محور خلق الوظائف والتوطين يعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية التي أطلقت منذ عدة أشهر برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الوزير في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، على هامش افتتاح معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، أن المعرض يستهدف خلق تواصل بين مقدمي وطالبي الوظائف، متوقعاً طرح أكثر من 5 آلاف وظيفة في المعرض.

وأشار إلى بذل جهود كبيرة في عملية توطين قطاع النقل خلال الأشهر الماضية.

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وأضاف الوزير: "توجد مبادرة مباشرة بين وزارتي النقل والموارد البشرية وصندوق "هدف" بالإضافة إلى مجلس الغرف التجارية لتوفير 45 ألف وظيفة في قطاع النقل والواعد، وقُطع شوط كبير في توفير هذه الوظائف وتستكمل المبادرة خلال عدة أشهر.

وقال صالح الجاسر إن العام الماضي شهد إطلاق الأكاديمية اللوجستية التي تستهدف توفير الكفاءات الوطنية المدربة لشغل الوظائف المتاحة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الدفعة الأولى من الأكاديمية ستتخرج خلال أسابيع، وجرى فتح المجال للدفعة الثانية.

وأوضح أن الأكاديمية تنضم إلى مجموعة المعاهد القائمة حاليا ضمن منظومة النقل ومنها معهد سرب للوظائف المتعلقة بالقطارات، الذي أعلن أمس عن فتح المجال أمام السيدات لقيادة القطارات للمرة الأولى في السعودية.

ويشارك في معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية 60 شركة تعمل في القطاع.

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