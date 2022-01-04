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أوميكرون ينتشر بسرعة.. أميركا تعلن ارتفاع الإصابات لأكثر من مليون حالة

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أوميكرون
انتشار أوميكرون
أوميكرون

أوميكرون ينتشر بسرعة.. أميركا تعلن ارتفاع الإصابات لأكثر من مليون حالة

تجاوز متوسط الإصابات اليومية 360 ألف حالة لـ 7 أيام

دبي - العربية.نت

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واصل متغير أوميكرون انتشاره السريع في الولايات المتحدة، حيث تم الإبلاغ عن ما مجموعه 1،082،549 حالة إصابة بفيروس أوميكرون كورونا يوم الاثنين، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وفي المتوسط لمدة سبعة أيام، سجلت حالات كورونا الأميركية الجديدة رقماً قياسياً قدره 363,592 يومياً، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويرفع العدد اليومي الجديد العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء إلى أكثر من 56 مليون إصابة في المجموع، كما تسبب الفيروس في وفاة أكثر من 827 ألف حالة في الولايات المتحدة.

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وتُظهر بيانات جامعة جونز هوبكنز أن الولايات التي بها أكبر عدد من الحالات المؤكدة الجديدة لكل 100000 شخص هي ماريلاند وألاباما وديلاوير ونيوجيرسي وأوهايو.

وبدأت السلالة الجديدة في الانتشار أواخر العام الماضي، حيث جددت التحذيرات وعودة سياسات الإغلاقات في العديد من البلدان، كما أثرت بصورة كبيرة على حركة الطيران العالمية.

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