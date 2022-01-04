حيازات ضعيفة للأجانب في البورصة المصرية.. هذا تأثيرها

قال رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية وائل عنبة، إن حيازات الأجانب في السوق المصرية أصبحت ضعيفة جدا نظرا لعمليات التخارج التي جرت خلال السنوات الأخيرة وليس في الأشهر الماضية فقط.

وأوضح عنبه، في مقابلة مع "العربية"، أنه رغم تخارج الأجانب من سوق الأسهم إلا أنهم لا يغادرون السوق المصرية بل يتجهون للاستثمار بأدوات الدين المحلية.

مادة اعلانية

ولفت إلى أن حيازة الأجانب لأدوات الدين المصرية تتزايد، لذلك تأثير الأجانب في الفترة الأخيرة ضعيف على البورصة وكذلك تأثيره على سعر الصرف منعدم تماما لأنهم لا يحولون أموالهم للخارج.

وأشار إلى أن القطاع العقاري في آخر شهر من العام الماضي، شهد إتمام صفقة سوديك، موضحا أن 6 مليارات جنيه دخلت السوق جراء الصفقة، أعيد ضخ جزء كبير منها في القطاع العقاري.

ويرى عنبة أن مؤشر البورصة المصرية لم تحقق الارتفاع بنسبة 10% إلا في الشهرين الأخيرين من العام، بسبب صعود القطاع العقاري.

وتوقع أن يسيطر القطاع الذي سيشهد طروحات قوية مثل قطاع البنوك الذي قد يشهد الطرح المحتمل لبنك القاهرة. من جانب آخر، سيواصل القطاع العقاري التأثر الإيجابي في ظل السيولة الكبيرة التي دخلت القطاع وتكفي تداولات عدة أشهر.

ولفت إلى أن إعلان الحكومة عن طرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير خلال النصف الأول من عام 2022، قد يكون له تأثير أيضا على القطاع العقاري.

وحول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، قال عنبة إن تأثيرها تم تسعيره في السوق كمشاكل وأسعار أسهم، موضحا أن هناك حالة من الجدل منذ 7 سنوات بسبب الضريبة لإجراء تعديلات عليها أو إلغائها.

وذكر أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في الشهر الأخير من 2021، تضمنت تعديلا في آلية سداد الضريبة لشركة مصر المقاصة.