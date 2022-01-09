تحقيقات تورّط رئيس أحد أكبر بنوك العالم.. انتهك قواعد كورونا!

رجحت مصادر لصحيفة تاغز-أنزيغر السويسرية، أن يتعرض رئيس بنك كريدي سويس، أنطونيو هورتا أوسوريو للتوبيخ من قبل مجلس إدارة البنك بعد أن خلص تحقيق داخلي إلى أنه انتهك قواعد كوفيد-19 للمرة الثانية.

يأتي ذلك، فيما قال مصدران لوكالة رويترز الشهر الماضي، إن التحقيق الذي أجراه الفريق القانوني لبنك كريدي سويس خلص إلى أن المصرفي البرتغالي حضر نهائيات بطولة ويمبلدون للتنس في لندن في يوليو الماضي، دون اتباع قواعد الحجر الصحي في بريطانيا.

مادة اعلانية

وأعقب ذلك، خرقه لقواعد كوفيد-19 السويسرية في نوفمبر، وفقاً لما ذكرته "رويترز".

وقالت مصادر تاغز-أنزيغر، إنه لن يتم إقصاء هورتا أوسوريو من منصبه، لكن من المرجح أن يتم توبيخه في الأسابيع المقبلة.

يأتي ذلك، فيما يواجه هورتا أوسوريو، ضغوطاً متزايدة داخل سويسرا بشأن تصرفاته، في حين أن الموظفين في لندن ونيويورك مستاؤون أيضاً من سلوكه.