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توقعات "الرياض المالية" لأرباح الشركات السعودية في الربع الرابع

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سوق السعودية
سوق السعودية
سوق السعودية

توقعات "الرياض المالية" لأرباح الشركات السعودية في الربع الرابع

ارتفاع متوقع لصافي دخل البنوك السعودية 14% في الربع الأخير إلى 10.36 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أصدرت شركة الرياض المالية، مذكرة بحثية حديثة حول توقعاتها لنتائج أعمال الشركات السعودية المقيدة في سوق الأسهم، والتي أظهرت تغيرات واضحة وتأثيرات متباينة على الشركات.

وتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي صافي دخل الشركات المدرجة في قطاع البتروكيماويات بنسبة 189% في الربع الأخير من 2021 إلى 10.295 مليار ريال، قياسا على 3.562 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

وأفاد التقرير بأن أسعار المنتجات البتروكيماوية استمرت في الارتفاع خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن شهدت أسعار مواد اللقيم ارتفاعا حادا.

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ورصد التقرير ارتفاع أسعار البروبان والبيوتان والنفتا بنسب 26% و22% و10% على التوالي.

ورجح التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار مواد اللقيم خلال الربع الرابع إلى الضغط على هوامش الربحية لمعظم منتجي البتروكيماويات، مع استمرار أزمة سلاسل الإمداد عالميا.

وتوقع التقرير أن ترتفع إيرادات شركات القطاع بنسبة 49% في الربع الرابع من 2021 إلى 60.06 مليار ريال، مقابل 40.282 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وحول توقعات قطاع البنوك الذي يضم 7 مصارف مدرجة، توقع التقرير أن يرتفع صافي الدخل بنسبة 14% إلى 10.368 مليار ريال في الربع الرابع، مقابل 9.069 مليار ريال في الثلاثة أشهر المماثلة من العام السابق.

وتوقع التقرير انخفاض أرباح شركات الإسمنت المدرجة (5 شركات) بنسبة 52% خلال الربع الأخير من 2021 إلى 259 مليون ريال، من 541 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ورجح التقرير، ارتفاع صافي الدخل شركات الاتصالات المدرجة في السوق السعودية في الربع الأخير من 2021، بنسبة 7% إلى 3.179 مليار ريال، مقارنة مع 2.965 مليار ريال في الربع الرابع من 2020.

توقعات أرباح الشركات السعودية بالربع الرابع
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