"فودكس"  للعربية: ندرس طرح الشركة للاكتتاب العام خلال عام أو عامين

كشف الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس في فودكس، أحمد الزيني، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن وجود نوايا لطرح الشركة للاكتتاب العام خلال عام أو فترة عامين.

وأضاف "سنغلق قريبا جولة استثمارية هي الأكبر في المنطقة مع مستثمرين أجانب، وقد حصلنا على استثمارات بقيمة 100 مليون ريال حتى الآن".

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وأشار الزيني إلى أن لدى منصة فودكس لحلول المطاعم التقنية 18 ألف مطعم، وأكثر من 20 مليار عملية تمت عبر المنصة في 2021.

ويتم عبر المنصة مليارا عملية بيع شهريا.

وأعلنت شركة FOODICS العاملة في حلول أتمتة قطاع المطاعم عن استحواذها الأول، بملكية كاملة لشركة POSRocket، الأردنية، وهي ثاني أكبر مزود لتكنولوجيا السحابة في المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.