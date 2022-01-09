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تفاؤل بأداء قوي لـ بورصة مصر في 2022.. هكذا يتم جذب المستثمرين الأجانب

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البورصة المصرية

تفاؤل بأداء قوي لـ بورصة مصر في 2022.. هكذا يتم جذب المستثمرين الأجانب

محمد فتح الله: معظم أسواق الأسهم عادت لمستويات ما قبل كورونا باستثناء مصر

دبي - العربية.نت

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قال العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، إن مؤشر البورصة المصرية ارتفع كنقطة أولى إلى مستوى 12 ألف نقطة في بداية العام الحالي، وسط حالة من التفاؤل بالأداء.

وأضاف فتح الله في مقابلة مع العربية، أنه بنهاية 2019 كان مستوى مؤشر البورصة المصرية 13961 نقطة، ثم انخفض إلى مستوى 10800 نقطة ثم عاود الارتفاع مرة أخرى.

وأشار إلى أن معظم الأسواق تجاوزت مستويات ما قبل كورونا باستثناء السوق المصري، رغم التغيرات الموجودة، والتحسن الاقتصادي في مصر.

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وتابع فتح الله: "إن التحسن الاقتصادي كان يجب أن يصب في مصلحة البورصة ولكن لم يحدث ذلك، في المقابل نجد أن غولدمان ساكس يراهن على الأسهم المصرية خلال الفترة القادمة".

ويرى أن عودة الأجانب تتطلب عدة أمور منها زيادة رأس المال السوقي عبر الاكتتابات الجديدة، أو الاكتتابات في الشركات المدرجة والذي يرفع من حجم التداول الحر في السوق.

وتوقع فتح الله أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابا على أداء السوق، مضيفاً: "تستهدف مصر طرح جزء من شركة العاصمة الإدارية في البورصة لذلك لابد أن يتم الإعداد جيدا لمثل هذه الخطوة".

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