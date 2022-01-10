بعد تضخم أصولها.. هذه القطاعات تواجه فقاعات في 2022

بعد سنوات من السياسة النقدية التيسيرية، بدأت فقاعات تظهر في بعض القطاعات التي شهدت تضخما في أصولها ومن بينها العملات المشفرة والبلاديوم وأسهم التكنولوجيا طويلة الأجل.

وقد بدأ المستثمرون الابتعاد عن أسهم المضاربة وتلك عالية المخاطر تزامنا مع توجه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من التوقعات السابقة.

مادة اعلانية

وتكشف 8 مؤشرات أن قطاعات عدة أمام فقاعة في 2022، الأول انخفاض صندوق ARK القابل للتداول والذي يركز على الابتكار بـ46% من المستويات القياسية التي سجلها في فبراير 2021.

كذلك انخفاض أسهم المضاربة بعد ارتفاعات قوية من بينها سلة "غولدمان ساكس" لأسهم شركات تكنولوجيا.

إلى ذلك، انخفض مؤشر يتتبع شركات الشيكات على بياض SPAC بنسبة 35% من أعلى مستوياته، كذلك تسجيل مؤشر Nasdaq Biotech أسوأ أسبوع له منذ مارس 2020 بتراجعه 6.5% في الأسبوع الأول من 2022.

وتضمنت المؤشرات سحب أكثر من 70 مليون دولار في يوم واحد من صندوق Invesco Solar ETF المتخصص في شركات الطاقة الشمسية، وكان الصندوق قد حقق مكاسب بأكثر من 230% في 2020.

وكما شهدت عملتي بيتكوين وإيثر انخفاضات حادة من المستويات القياسية المسجلة.

وهبط صندوق Global X Fintech ETF الذي يضم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وشركات تداول العملات المشفرة 30% منذ مستوياته القياسية في أكتوبر.

كذلك انخفضت بقوة أسهم شركات التكنولوجيا الصينية، إذ تراجع مؤشر Hang Sang Tech بنسبة 50% من أعلى مستوياته أوائل 2021.

وانخفض البلاديوم المستخدم في صناعات عدة بـ 35% بعد ارتفاعه لعدة سنوات.