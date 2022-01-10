صندوق تابع لـ "بيل غيتس" يعتزم ضخ 15 مليار دولار في تكنولوجيات نظيفة

يستعد صندوق Breakthrough Energy Catalyst، أو "BEC" لجمع رأس المال الخاص والعام لدعم الأسواق الجديدة للتكنولوجيا الخضراء. ويتمثل أحد أهداف الصندوق في تقليل التكلفة الأعلى لمنتجات الطاقة الخضراء المستخدمة في صناعة الطيران.

ويهدف الصندوق المدعوم من بيل غيتس، استثمار 15 مليار دولار في مشروعات التكنولوجيا النظيفة، في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بهدف دعم التقنيات على نطاق واسع لمساعدة البلدان على الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

مادة اعلانية

وحدد الصندوق 4 مجالات رئيسية هي: التقاط غازات الاحتباس الحراري المباشر، والهيدروجين الأخضر، ووقود الطائرات، وتقنيات تخزين الطاقة، كما جمع 1.5 مليار دولار من رأس المال الخاص من المؤسسات الخيرية والشركات.

من جانبه، قال العضو المنتدب لـ BEC، جوناه غولدمان، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الصندوق سيجمع ما يصل إلى 15 مليار دولار، أو عشرة أضعاف الاستثمار الأولي، باستخدام هياكل مالية مبتكرة واتفاقيات شراكة.

ويعد الصندوق جزء من مجموعة Breakthrough Energy، التي بدأها الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت في عام 2015.

ويوفر ذراعها Breakthrough Energy Ventures رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء، ويضم بين مجلس إدارتها والمستثمرين مؤسسي أعمال بارزين آخرين مثل، موكيش إمباني، من ريلاينس إندستريز، والشريك المؤسس لـ أمازون، جيف بيزوس، ومؤسس سوفت بنك، ماسايوشي سون، والسير كريس هون.

وسيوفر صندوق BEC الجديد ثلاثة أنواع من رأس المال - التبرعات الخيرية، واستثمارات الأسهم في الأسواق الفرعية، واتفاقيات شراء المنتجات - لتمويل المشاريع الكبيرة التي لن تكون مجدية من الناحية المالية.

كما سينصب تركيزه على خلق أسواق للمنتجات والتقنيات الخضراء وخفض تكلفة الإنتاج لمواد مثل الفولاذ الأخضر والهيدروجين الأخضر.

وقد جذب هذا اهتمام مجموعة الصلب ArcelorMittal، وشركة جنرال موتورز، بالإضافة إلى الشركاء المؤسسين: أميركان آيرلاينز، وبنك أوف أميركا، ومايكروسوفت.

ويتمثل أحد أهداف BEC التي لا تتوقع تحقيق عوائد مالية عادية - في تقليل "الحافز الأخضر" لمنتجات مثل وقود الطيران المستدام.

ويُشار إلى الحافز الأخضر، أو green premium إلى التكلفة الإضافية للمنتجات الصديقة للبيئة مقارنة بنظيرتها غير المستدامة، مثل وقود الطائرات العادي.

وقال غولدمان إن أحد الأمثلة يمكن أن تكون مصفاة لوقود الطائرات المستدام، والتي أثبتت التكنولوجيا نجاحها، ولكن الاقتصاديات لم تدعم الإنتاج على نطاق واسع.