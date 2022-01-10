سوق أبوظبي للعربية: إطلاق مؤشر متداول للأسهم الرئيسية قريبا

قال عبدالله النعيمي، رئيس إدارة العمليات والرقابة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنه سيتم إطلاق مؤشر متداول على بعض أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية قريبا يحمل اسم FTSE ADX blue-ship index.

وأضاف في حديثه للعربية أن إبرام سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة فوتسي راسل للمؤشرات العالمية اتفاقية شراكة وتعاون لتطوير مؤشرات مشتركة تحمل اسميهما، يهدف إلى الارتقاء بالمقاييس المرجعية في بناء المؤشرات المالية.

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وأشار إلى أن سوق أبوظبي أطلق 22 مبادرة منها مبادرة لإنشاء سوق المشتقات الذي يهدف إلى التحوط من المخاطر، ولذلك كان من الضروري أن يكون لدينا مرجعية عالمية للمؤشر، ولهذا استعنا بفوتسي راسل لكي يكون لدينا مؤشر قابل للتداول في السوق.

وابتداء من اليوم يحل مؤشر FTSE ADX محل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بينما تُستبدل المؤشرات القطاعية الحالية بمؤشرات قطاعية جديدة تحمل اسم الطرفين.

وذكر النعيمي أن المؤشر الجديد، بدأ بنقطة أساس من إغلاق المؤشر السابق، مشيرا إلى أن المؤشر يتبع منهجية القطاعات لعملية اختيار الشركات الملائمة لوجودها في المؤشر، بجانب التداول الحر ورأسمال الشركة.

وأوضح أن المؤشر الجديد ومعايير اختياره للشركات ووزنها النسبي يحد من عملية تأثير القيمة السوقية على حركة المؤشر. وذكر أن نسبة التداول الحر بالنسبة للشركات المدرجة في المؤشر السابق كان 10% لكنها قلت في المؤشر الجديد.

وأشار إلى أن عدد القطاعات في السوق لم تتغير وبقيت 10 قطاعات لكن اختلفت تسميات بعضها وتركيباتها.

وأوضح أن المؤشر المتداول سيكون به الشركات الرئيسية فقط، وهو ليس صندوق مؤشرات ولكن ورقة مالية. وقال إنه يجرى حاليا تعريف خصائص الأسهم التي سيتم إدراجها في المؤشر المتداول.