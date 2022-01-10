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ضمان للاستثمار لـ"العربية": نركز على 4 أسواق عربية في 2022

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الأسواق العالمية

ضمان للاستثمار لـ"العربية": نركز على 4 أسواق عربية في 2022

أسهم البنوك الأكثر استفادة من رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، علي العدو، إن الشركة تتطلع إلى 4 أسواق في المنطقة خلال سنة 2022 وهي السعودية والإمارات ومصر وقطر.

وأضاف العدو، في مقابلة مع "العربية"، أن الاتجاه أكبر نحو القطاعات الدورية والتي لها علاقة بإعادة فتح الاقتصاد لاسيما أن تأثير متحور أوميكرون على قطاع الضيافة منخفض جدا.

ويرى أن احتمال التوجه للإغلاق منخفضة جدا بالمنطقة أو حتى على الصعيد العالمي.

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وتوقع العدو أن تستفيد الأسهم البنكية خلال 2022 من إجراءات الفيدرالي الأميركي برفع الفوائد.

وأشار العدو إلى أن الشركات التي لديها تدفقات عالية وتوزيعات نقدية قوية جيدة ستثير اهتمام المستثمرين.

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