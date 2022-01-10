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غولدمان ساكس يتوقع 4 زيادات للفائدة الأميركية خلال 2022

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غولدمان ساكس
غولدمان ساكس
الفيدرالي الأميركي

غولدمان ساكس يتوقع 4 زيادات للفائدة الأميركية خلال 2022

عدّل رؤيته لموعد إنهاء برنامج شراء الأصول

دبي - العربية.نت

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رجح بنك الاستثمار غولدمان ساكس، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام وبدأ عملية خفض التحفيز في يوليو، إن لم يكن قبل ذلك.

وكتب المحلل في بنك غولدمان، جان هاتزيوس، في مذكرة بحثية إن التقدم السريع في سوق العمل الأميركية والإشارات المتفائلة في اجتماعات 14-15 ديسمبر تشير إلى تطبيع أسرع في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وقال هاتزيوس: "لذلك فإننا عدلنا توقعاتنا لخطة الفيدرالي الأميركي من ديسمبر إلى يوليو لإنهاء برنامج شراء الأصول، مع الميل أكثر لأن يتم إعلانه حتى قبل يوليو". وأضاف "هناك احتمال أن يكون التضخم أعلى بكثير من الهدف في تلك المرحلة، ولم نعد نعتقد أن بداية تقليص برنامج شراء الأصول ستحل محل رفع سعر الفائدة ربع السنوي".

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ويرى أن هناك شواهد على ارتفاعات كبيرة لأسعار الفائدة في مارس ويونيو وسبتمبر، ومؤخراً أضاف غولدمان ساكس توقعاً برفع آخر للفائدة في ديسمبر المقبل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في محضر اجتماع ديسمبر الماضي، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يستعدون للتحرك بشكل أسرع من المرة السابقة التي شددوا فيها السياسة النقدية في محاولة لمنع الاقتصاد الأميركي من الإنهاك وسط ارتفاع التضخم ومعدلات التوظيف شبه الكاملة.

وقال المحضر إن هذه الظروف - جنباً إلى جنب مع الميزانية العمومية الأكبر التي تكبح تكاليف الاقتراض على المدى الطويل - "يمكن أن تستدعي تسريع وتيرة تطبيع أسعار الفائدة".

يأتي ذلك، فيما انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل من 4% وقفزت الأجور الشهر الماضي، مما زاد من شدة سوق العمل.

توقعات بنك غولدمان ساكس لسعر الفائدة على الأموال النهائية دون تغيير عند 2.5% - 2.75%.

كتب هاتزيوس: "حتى مع وجود 4 ارتفاعات، فإن توقعاتنا لأسعار الفائدة الاسمية قد يكون أعلى بقليل من أسعار السوق لعام 2022، لكن الفجوة قد تنمو بشكل كبير في السنوات اللاحقة".

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