انتعاش إنتاج النفط الليبي مع إعادة فتح حقل الشرارة

قالت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن إنتاج ليبيا من النفط تعافى ووصل إلى مليون برميل يومياً بعد أن أنهى الجيش حصاراً استمر 3 أسابيع على العديد من الحقول الغربية، بما في ذلك أكبر الحقول في البلاد.

وأضافت المصادر، أن المسؤولين الحكوميين توصلوا إلى اتفاق مع حرس المنشآت البترولية، حيث أغلقت الأخيرة بعض حقول النفط للضغط على الحكومة في صرف الرواتب وبعض المطالب السياسية. وفي ديسمبر، تم إغلاق خطوط الأنابيب التي تنقل النفط من حقل الشرارة، أكبر حقول ليبيا، وغيرها إلى الموانئ، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت المصادر إن الاتفاقية، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، ستؤدي أيضاً إلى استئناف الإنتاج في حقول الفيل وحمادة والوفاء، بالإضافة إلى حقل الشرارة. حيث أدى الإغلاق عبر الحقول الأربعة إلى خفض إنتاج النفط الخام لليبيا بنحو 350000 برميل يومياً.

ودفعت خطوة حرس المنشآت، شركة النفط الوطنية لوقف الصادرات من مينائي الزاوية ومليتة. ولم يتضح ما إذا كانت المؤسسة الوطنية للنفط أنهت ظروف القوة القاهرة.

تم تعليق الصادرات من معظم الموانئ الأخرى في البلاد هذا الأسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية.

قبل الإغلاق، كان قطاع النفط الليبي يمر بفترة من الهدوء. ارتفع الإنتاج إلى أكثر من مليون برميل يومياً في أواخر عام 2020 وبلغ متوسطه حوالي 1.2 مليون في عام 2021.