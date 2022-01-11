رقم قياسي لإصابات كورونا في الولايات المتحدة.. حطمت الرقم العالمي

أبلغت الولايات المتحدة أمس الاثنين عن 1.35 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقا لإحصاء لرويترز، اطلعت عليه "العربية.نت"، وهو أعلى إجمالي يومي لأي دولة في العالم حيث لم يظهر انتشار نوع أوميكرون شديد العدوى أي علامات على التباطؤ.

كان الرقم القياسي السابق 1.03 مليون حالة في 3 يناير. ويتم الإبلاغ عن عدد كبير من الحالات كل يوم اثنين بسبب عدم قيام العديد من الدول بالإبلاغ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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يأتي ذلك، فيما تضاعف متوسط الإصابات لسبعة أيام للحالات الجديدة 3 مرات في أسبوعين إلى أكثر من 700000 إصابة جديدة في اليوم، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

جاء الرقم القياسي في الحالات الجديدة في نفس اليوم الذي شهدت فيه الولايات المتحدة، ارتفاع عدد مرضى فيروس كورونا، في المستشفيات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد أن تضاعف في 3 أسابيع، وفقاً لإحصاء لرويترز.

وتم نقل أكثر من 136604 شخصاً إلى المستشفى بسبب كورونا، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ 132،051 شخصاً في يناير من العام الماضي.

في حين أن متغير أوميكرون قد يكون أقل خطورة، فقد حذر مسؤولو الصحة من أن العدد الهائل من الإصابات يمكن أن يجهد أنظمة المستشفيات، والتي علق بعضها بالفعل الإجراءات الاختيارية لأنها تكافح للتعامل مع الزيادة في المرضى ونقص الموظفين.

وأدى ارتفاع عدد الحالات إلى تعطيل المدارس التي تعاني من غياب الموظفين والمدرسين وسائقي الحافلات.

كما ألغت شيكاغو الفصول لليوم الرابع لأن المنطقة والمدرسين فشلوا في الاتفاق على كيفية التعامل مع العدوى المتزايدة.

بدورها، علقت مدينة نيويورك الخدمة في 3 خطوط مترو أنفاق بسبب إصابة عدد كبير من العمال بالمرض، وفقاً لحسابها على تويتر. كما خرجت خطط الشركات لعودة العمال إلى مكاتبهم عن مسارها.

وبلغ متوسط الوفيات 1700 حالة في اليوم، ارتفاعاً من حوالي 1400 في الأيام الأخيرة ولكن ضمن المستويات التي شوهدت في وقت سابق هذا الشتاء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، يوم الاثنين إن هناك حاجة إلى لقاح كوفيد-19 جديد والذي يستهدف على وجه التحديد متغير أوميكرون، مضيفاً أن شركته قد يكون لديها واحد جاهز للإطلاق بحلول مارس.