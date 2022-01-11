نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يترك منصبه مبكراً.. بعد كشف هذا الأمر!

يعتزم نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا، الاستقالة من مجلس المحافظين في 14 يناير، قبل أسبوعين من انتهاء فترة ولايته.

يأتي رحيل كلاريدا المبكر غير المتوقع بعد الكشف الأسبوع الماضي عن أنه باع أسهما في صندوق أميركي بما لا يقل عن مليون دولار في فبراير 2020، والتي كان قد اشتراها قبلها بأيام، حيث جاء البيع عشية إعلان البنك المركزي لقرار جوهري، وفقاً لإقرار الذمة المالية المعدل.

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يأتي ذلك، بعدما قام كلاريدا بتضمين بيع أسهم الصندوق لأول مرة في نموذج إقرار الذمة المالية المعدل، والذي تم تقديمه إلى الحكومة الشهر الماضي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بدوره، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في بيان يوم الاثنين: "مساهمات ريتشارد في مداولات سياستنا النقدية، وقيادته لأول مراجعة عامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإطار سياستنا النقدية، ستترك تأثيراً دائماً في مجال البنوك المركزية".

وعمل كلاريدا كعضو في مجلس الإدارة ونائب الرئيس منذ 17 سبتمبر 2018. وقد رشح الرئيس جو بايدن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد ليخلف كلاريدا.

وستعقد اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ جلسة استماع بشأن ترشيحها يوم الخميس، بعد يومين من مثول باول أمام اللجنة لمناقشة ترشيحه لفترة ثانية كرئيس.