"دلتاكرون".. علماء يكشفون الحقيقة

شكك خبراء عالميون في التقارير الواردة بشأن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا يحمل خصائص مشتركة لـ "دلتا" و"أوميكرون" أطلق عليه اسم "دلتاكرون"، ورجحوا أن يكون نتيجة لـ "خطأ مختبري"، كما تحدثت منظمة الصحة العالمية عما ورد بشأن فيروس يجمع بين الإنفلونزا وكورونا.

وتضاربت آراء العملاء المختصين فيما يتعلق باكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا يحمل خصائص تجمع بين متحوري "دلتا" الشرس والأكثر فتكا، ومتحور "أوميكرون" الأسرع انتشارا، والذي أطلق عليه "دلتاكرون".

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وبينما رجع مختصون أن يكون هذا التصور وراء خطأ أو تلوث مخبري، أعلن البعض أن هذا التصور غير صحيح.

ودافع عالم قبرصي عن تأكيده على وجود سلالة جديدة من Covid-19 تجمع بين خصائص متغيرات دلتا وأوميكرون، نافيا حدوث تلوث مخبري، وفقا لما قاله لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية نت"، حيث قال ليونيدوس كوستريكيس، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني يوم الأحد إن الحالات التي حددها "تشير إلى تطور لسلالة من عدة طفرات".

وتحدث كوستريكيس عن العثور على 25 حالة مصابة بالطفرة الجديدة، وتم إيداع إحداها من إسرائيل في قاعدة البيانات العالمية.

كما أكد أن الإصابات تزداد بين مصابي أوميكرون الذين يدخلون المستشفيات، مقارنة بالمصابين والباقين في العزل المنزلي.

دلتاكرون غير حقيقي

وشكك بعض الخبراء في النتائج التي توصل إليها كوستريكيس، حيث غرد أحد مسؤولي منظمة الصحة العالمية يوم الأحد بأن كلمة "دلتاكرون"، التي كانت شائعة على منصة التواصل الاجتماعي في عطلة نهاية الأسبوع، "ليست حقيقية" ومن المحتمل أن تكون بسبب تسلسل أدخلته عملية غير بيولوجية، في إشارة إلى تلوث مختبري.

Lots of reports of Omicron sequences carrying Delta-like mutations (eg P681R or L452R). Although a subset of these might end up being real, the vast majority will most likely turn out to be contamination or coinfection. No clear signals of anything real or nasty happening (yet). — Tom Peacock (@PeacockFlu) December 21, 2021

قالت الدكتورة كروتيكا كوبالي، الخبيرة في منظمة الصحة العالمية في كوفيد، على تويتر، إنه في هذه الحالة، من المحتمل أن يكون هناك "تلوث مختبري لشظايا أوميكرون في عينة دلتا".

وفي تغريدة أخرى، أشارت ساخرة، "دعونا لا ندمج أسماء الأمراض المعدية ونترك الأمر للأزواج المشاهير".

اتفق علماء آخرون على أن النتائج قد تكون نتيجة لخطأ في المختبر، حيث غرد عالم الفيروسات الدكتور توم بيكوك من إمبريال كوليدج لندن أيضاً أن "تسلسلات" دلتاكرون القبرصية التي أبلغت عنها العديد من وسائل الإعلام الكبيرة تبدو ملوثة بشكل واضح.

في تغريدة أخرى، أشار إلى أن "عدداً قليلاً منا قد ألقى نظرة على التسلسلات وتوصلوا إلى نفس الاستنتاج أنه لا يبدو وكأنه مؤتلف حقيقي"، في إشارة إلى إعادة ترتيب محتملة للمادة الجينية.

من جانبه، قال وزير الصحة القبرصي، مايكل هادجيبانتيلا، يوم السبت، إن الوزارة على علم بتقارير "دلتاكرون" وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق في الوقت الحالي.

وأضاف هادجيبانتيلا أنه من المقرر تقديم المزيد عن النسخة المتنازع عليها هذا الأسبوع، مضيفاً أنه فخور بعلماء البلاد لما توصلوا إليه من نتائج.