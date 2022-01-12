ملياردير هندي يربح أكثر من 7 مليارات دولار في 12 يوماً

تصدر قطب البنية التحتية الهندي غوتام عدني صاحب ومؤسس مجموعة عدني، المليارديرات الأكثر ربحاً في العالم خلال 12 يوماً من العام 2022، بمكاسب بلغت 7.31 مليار دولار ليصل إجمالي ثروته إلى 83.8 مليار دولار، ويأتي في المرتبة 14 عالمياً ويصنف كثاني أغنى رجل في آسيا بعد الهندي موكيش أمباني بثروة 94.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، اليوم الأربعاء.

ويواصل الملياردير الهندي مكاسبه، بعد ارتفاع ثروته بأكثر من 40 مليار دولار في 2021، ليأتي في المرتبة الرابعة عالمياً بين المليارديرات الأكثر ربحاً في 2021، ليصل إجمالي ثروته إلى نحو 76.5 مليار دولار.

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وارتفعت ثروة غوتام عدني بدعم من ارتفاع أسهم مجموعة عدني، التي تضم أكثر من 6 شركات مدرجة، وتعمل في البنية التحتية والعقارات والسلع وتوليد ونقل الطاقة، وتمتلك ميناء موندرا أكبر ميناء في الهند، وحصة 74% في مطار مومباي الدولي.

ويقع المقر الرئيسي لمجموعة عدني المصنفة بين أكبر 3 تكتلات صناعية في الهند، بمدينة أحمد آباد، في ولاية غوجارات الهندية.

وتتمثل فلسفة غوتام عدني، في غرس "النمو مع الخير" من خلال رؤيته لبناء الدولة وتحويل الساحل الهندي من خلال بناء سلسلة من الموانئ والمراكز اللوجستية، وبالتالي خلق عشرات الآلاف من فرص العمل.