"الصناعة" السعودية: الطاقة المتجددة تستهلك معادن أكثر بـ 6 مرات من الطاقة التقليدية

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية خالد المديفر، إن المملكة تستهدف تأمين 50% من احتياجاتها للكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وأضاف في مقابلة مع العربية أن الطاقة المتجددة تستهلك معادن بما يعادل 4 إلى 6 مرات ما تستهلكه الطاقة التقليدية، وبالتالي فإن المعادن حيوية للطاقة المتجددة.

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وأشار إلى أن السعودية تحتوي على ثروة معدنية تبلغ قيمتها 5 تريليونات ريال، أغلبها من الفوسفات، لكنها أيضا لديها مخزون كبير من النحاس الذي تحتاجه الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

وأوضح أن السيارة الكهربائية تستهلك ما يزيد عن 3 أضعاف السيارة الاعتيادية من النحاس، وتستهلك الكثير من المعادن الأخرى التي تدخل في إنتاج البطاريات، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تحتاج الكثير من المعادن لبناء محطاتها.

وذكر أن المملكة تستهدف استغلال مواردها التعدينية بأقصى قيمة ممكنة عبر زيادة سلاسل القيمة، مثلما فعلت في الألمنيوم، إذ لم تصدر الخامات لكنها وضعت سلسلة قيمة لتزيد الموارد من الألمنيوم بأكثر من 10 مرات.

وأشار إلى أن قيمة الثروات المعدنية في السعودية تصل إلى حاليا إلى ضعف الرقم المعلن البالغ 5 تريليونات ريال، بعد ارتفاع الأسعار الأخيرة. وأوضح أن هذه الأمور زادت من قيمة هذه المعادن في المملكة ما يجعل استخراج المعادن ضرورة أكبر للمملكة.