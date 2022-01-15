أميركا.. ارتفاع طلبات الإعانة الحكومية لأعلى مستوى في 8 أسابيع 

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع في الأسبوع الأول من يناير، بحسب تقرير البطالة الأسبوعي الذي صدر عن وزارة العمل.

زادت طلبات الإعانة بمقدار 23 ألف طلب لتصل إلى 230 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 8 يناير، وهي أعلى قراءة منذ منتصف نوفمبر. وجاءت هذه الأرقام أعلى من التوقعات التي كانت عند 200 ألف طلب.

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تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول حيث عانى الأميركيون من نقص في السلع وقفزة في إصابات كوفيد-19، لكن هذا لن يغير على الأرجح من التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.9% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.2% في نوفمبر /تشرين الثاني.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عدم حدوث تغيير في مبيعات التجزئة. وتراوحت التقديرات بين انخفاض يصل إلى 2% وارتفاع يصل إلى 0.8%.

أدت الاختناقات في سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة إلى نقص في السلع بما في ذلك السيارات. ودفع ذلك المستهلكين إلى بدء التسوق من أجل موسم عيد الميلاد في أكتوبر تشرين الأول، مما أضر بمبيعات التجزئة في ديسمبر /كانون الأول.

قد تتراجع المبيعات أكثر في يناير /كانون الثاني مع تزايد الإصابات بكوفيد-19 في ظل انتشار المتحور أوميكرون، مما يحد من تردد المستهلكين على أماكن مثل المطاعم والحانات.