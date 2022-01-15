شركة تدير أصولاً بـ 10 تريليونات دولار تكشف أسرار تعاملها مع حقبة التضخم

كشف تقرير حديث، أن شركة "بلاك روك"، تدير في الوقت الحالي، أصولاً بأكثر من 10 تريليونات دولار حيث أثار ازدهار سوق الأسهم شهية لا تشبع للصناديق المتداولة في البورصات وأسواق المال، مما يجعل من السهل على المتداولين الاستثمار في العديد من الشركات الكبرى في العالم دفعة واحدة. وهذه أخبار رائعة لشركة "بلاك روك"، أكبر مدير مالي في العالم.

وفي بيان حديث، أعلنت شركة "بلاك روك"، التي تمتلك عائلة "آي شيرز"، الشهيرة في عالم صناديق الاستثمار المتداولة، أنها أنهت العام بأكثر من 10 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. وهذا يمثل زيادة بنسبة 15% عن مستويات 2020.

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وتم استثمار ما يقرب من ثلث هذه القيمة الإجمالية البالغة نحو 10 تريليونات دولار في صناديق الاستثمار المتداولة، والعديد منها عبارة عن صناديق غير نشطة في عائلة "آي شيرز"، التي تتبع المؤشرات الشائعة مثل "ستاندارد آند بورز 500" و "راسل 2000"، بالإضافة إلى صناديق قطاعية مختلفة.

ومع ذلك، فقد انخفضت أسهم شركة "بلاك روك"، التي أعلنت أيضًا عن أرباح فاقت التوقعات، بأكثر من 2% يوم الجمعة. وأقر الرئيس التنفيذي للشركة، لاري فينك، بالتحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

وذكر أن التضخم المتصاعد يقضي على رواتب المستهلكين. ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لترويض الأسعار المرتفعة. لكن الزيادات المفرطة في أسعار الفائدة يمكن أن تبطئ الاقتصاد.

وقد يؤدي متغير "أوميكرون" التحور من من فيروس كورونا إلى إحداث تأثير في النشاط الاقتصادي. كما أشار "فينك"، إلى أن "العالم يواصل اجتياز حالة عدم اليقين والتحولات العميقة في الاقتصادات والمجتمعات ككل".