مركز الالتزام البيئي في السعودية: إصدار 2518 ترخيصاً خلال 2021
دور المركز يشمل الترخيص والتصريح والرقابة على المشاريع التنموية
قال المدير التنفيذي للتراخيص وعمليات الالتزام في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالسعودية، عيد الجُعَيد، إن دور المركز يشمل الترخيص والتصريح والرقابة على جميع المشاريع التنموية في المملكة التي لديها أثراً بيئياً سواء كان محدوداً أو عاماً أو جسيماً.
وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أنه من مهام المركز الالتزام وتفتيش المنشآت ورصد المخالفات وجودة الهواء في مختلف مناطق المملكة وإصدار التقارير البيئية لكل القطاعات في السعودية.
وأوضح أن المركز لديه علاقة ممتازة مع جميع الجهات الحكومية السعودية، ومن دور المركز المساعدة ودعم المشاريع التنموية والتوافق مع رؤية 2030 الطموحة.
وقال إنه توجد موائمة شبه تامة من جانب المركز مع مشاريع التعدين ونحرص على تقديم الموافقات والملاحظات البيئية يرد عليها بشكل سريع.
وذكر عيد الجُعَيد، أن المركز أصدر 2518 تصريحاً وترخيصاً خلال العام 2021 في جميع المجالات والقطاعات.
-
رقم ضخم ربحته البورصة المصرية منذ تعويم الجنيه في 2016رأس المال السوقي يرتفع من 413 مليار جنيه في أكتوبر 2016 إلى 765 مليار جنيه بنهاية 2021 قصص اقتصادية
-
3 عوامل وراء ارتفاع أسعار النفطمع بداية جائحة كورونا حدث ضعف في الاستثمارات النفطية قصص اقتصادية
-
نوفاك ديوكوفيتش.. رفضه لقاح كورونا قد يكلفه أكثر من مليوني دولار!المحكمة الفيدرالية تحكم بالإجماع ضد نجم التنس الصربي قصص اقتصادية