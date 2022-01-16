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مركز الالتزام البيئي في السعودية: إصدار 2518 ترخيصاً خلال 2021

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اقتصاد السعودية

مركز الالتزام البيئي في السعودية: إصدار 2518 ترخيصاً خلال 2021

دور المركز يشمل الترخيص والتصريح والرقابة على المشاريع التنموية

دبي - العربية.نت

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قال المدير التنفيذي للتراخيص وعمليات الالتزام في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالسعودية، عيد الجُعَيد، إن دور المركز يشمل الترخيص والتصريح والرقابة على جميع المشاريع التنموية في المملكة التي لديها أثراً بيئياً سواء كان محدوداً أو عاماً أو جسيماً.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أنه من مهام المركز الالتزام وتفتيش المنشآت ورصد المخالفات وجودة الهواء في مختلف مناطق المملكة وإصدار التقارير البيئية لكل القطاعات في السعودية.

وأوضح أن المركز لديه علاقة ممتازة مع جميع الجهات الحكومية السعودية، ومن دور المركز المساعدة ودعم المشاريع التنموية والتوافق مع رؤية 2030 الطموحة.

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وقال إنه توجد موائمة شبه تامة من جانب المركز مع مشاريع التعدين ونحرص على تقديم الموافقات والملاحظات البيئية يرد عليها بشكل سريع.

وذكر عيد الجُعَيد، أن المركز أصدر 2518 تصريحاً وترخيصاً خلال العام 2021 في جميع المجالات والقطاعات.

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