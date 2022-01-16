اقتصاد عمان
مسؤول للعربية: توجه لإنشاء مشاريع بتروكيماويات في سلطنة عمان
ضمن خطط زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
قال رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني، ناصر الهاجري، اليوم الأحد، إن حكومتي سلطنة عمان والسعودية لديهما توجهات لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بما في ذلك في قطاع البتروكيماويات.
وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أنه يوجد توافق بين البلدين بأن يُعامل المستثمر السعودي كمواطن عُماني في عُمان والمستثمر العُماني كمواطن سعودي في السعودية.
مادة اعلانية
وأوضح أن سلطنة عمان منطقة "بِكْر" للاستثمار ويخدمها موقعها الاستراتيجي وتفتح بحريا على المحيط الهندي ولديها بنية تحتية قوية في موانئ الدقم وصحار وصلالة.
وكشف رئيس مجلس الأعمال، عن وجود توجه لإنشاء مشاريع بتروكيماويات وكيماويات في سلطنة عمان.
اقرأ أيضاً
-
مركز الالتزام البيئي في السعودية: إصدار 2518 ترخيصاً خلال 2021دور المركز يشمل الترخيص والتصريح والرقابة على المشاريع التنموية قصص اقتصادية
-
سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر يغلق فوق 12110 نقاطوسط دعم كبير من القطاع المالي أسواق المال
-
3 عوامل وراء ارتفاع أسعار النفطمع بداية جائحة كورونا حدث ضعف في الاستثمارات النفطية قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية