مسؤول للعربية: توجه لإنشاء مشاريع بتروكيماويات في سلطنة عمان

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني، ناصر الهاجري، اليوم الأحد، إن حكومتي سلطنة عمان والسعودية لديهما توجهات لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بما في ذلك في قطاع البتروكيماويات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أنه يوجد توافق بين البلدين بأن يُعامل المستثمر السعودي كمواطن عُماني في عُمان والمستثمر العُماني كمواطن سعودي في السعودية.

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وأوضح أن سلطنة عمان منطقة "بِكْر" للاستثمار ويخدمها موقعها الاستراتيجي وتفتح بحريا على المحيط الهندي ولديها بنية تحتية قوية في موانئ الدقم وصحار وصلالة.

وكشف رئيس مجلس الأعمال، عن وجود توجه لإنشاء مشاريع بتروكيماويات وكيماويات في سلطنة عمان.