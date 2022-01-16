.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مسؤول للعربية: توجه لإنشاء مشاريع بتروكيماويات في سلطنة عمان

  • الخط
اقتصاد عمان

مسؤول للعربية: توجه لإنشاء مشاريع بتروكيماويات في سلطنة عمان

ضمن خطط زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني، ناصر الهاجري، اليوم الأحد، إن حكومتي سلطنة عمان والسعودية لديهما توجهات لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بما في ذلك في قطاع البتروكيماويات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أنه يوجد توافق بين البلدين بأن يُعامل المستثمر السعودي كمواطن عُماني في عُمان والمستثمر العُماني كمواطن سعودي في السعودية.

وأوضح أن سلطنة عمان منطقة "بِكْر" للاستثمار ويخدمها موقعها الاستراتيجي وتفتح بحريا على المحيط الهندي ولديها بنية تحتية قوية في موانئ الدقم وصحار وصلالة.

وكشف رئيس مجلس الأعمال، عن وجود توجه لإنشاء مشاريع بتروكيماويات وكيماويات في سلطنة عمان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب
اكتشف المزيد