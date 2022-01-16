رولز رويس للعربية: نستهدف أن تصبح جميع سياراتنا كهربائية بحلول 2030

قال الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس تورستن مولر أوتفوس إن مبيعات الشركة تأثرت بشكل إيجابي بجائحة كورونا، كاشفاً عن الفئة العمرية الجديدة التي انضمت إلى نادي ملاك سيارات رولز رويس.

وأضاف أوتفوس، في مقابلة مع قناة "العربية"، "رأينا خلال أوقات الحجر تراكم الثروات والمداخيل مع عدم السفر وعدم الاستثمار في الخدمات الفاخرة ولهذا السبب كان هناك الكثير من الأموال التي لم تستخدم كما أن الأشخاص اكتشفوا أن الحياة قصيرة وقد تنتهي على المدى القريب، ولهذا السبب من الأفضل التمتع بالحياة الآن وعدم تأجيل ذلك لوقت لاحق هذه العوامل مجتمعة دعمت قطاع السلع الفاخرة عالميا وبالنسبة لنا العام كان رائعا".

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ولفت إلى أن ما حدث العام الماضي هو تغيير ملحوظ في الملاك وفي ملفات الملاك بات الآن متوسط العمر 43 عاما وهو عمر صغير جدا، قمنا بجلب منتجات إلى السوق لقد أعدنا اختراع العلامة التجارية من ناحية كيف نسوق، وكيف نضع مركزا لعلامتنا التجارية عالميا، وهذه خطة جارية، ورأينا العام الماضي اتجاه عملاء صغار جدا إلينا.

ويرى أوتفوس أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه بات اليوم من السهل جدا أن يحقق الأشخاص ثرواتهم في أولى مراحل حياتهم إذا كان لديك فكرة رائعة لتأسيس أي عمل أو شركة لا يتوجب عليك هذه الأيام الاستثمار في الآلات أو العقار فبات بإمكانك اختراع شيء مثل تطبيق على الهاتف وهذا الأمر ساهم بأن يصبح العديد من الأشخاص في العالم أثرياء.

وقال إن منطقة الشرق الأوسط تعتبر سوقا مهمة جدا بالنسبة للشركة، والتي لديها العديد من العملاء، والعلامة التجارية لديها مركز مرموق في منطقة الشرق الأوسط والتي تمثل نحو 10% من حصة مبيعاتنا، والعمل قوي في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط.

"رأينا ازدهار هذا القطاع عالميا وهذا لا يعود فقط إلى الحوافر التي تقدمها الحكومات بل أيضا لأن الجميع بات يعرف ويفهم منافع السيارات الكهربائية والسبب وراء توجهنا للسيارات الكهربائية ليس فقط قانوني، بل يتعلق أيضا بما يريده العملاء خاصة العملاء الصغار في السن الذين يطالبون بنظام الدفع الكهربائي وهو يليق جدا بسيارات رولز رويس فهو صامت، وهذا الأمر بالنسبة لنا لا يتطلب التفكير وهذا سيكون توجهنا إلى أن تصبح جميع سياراتنا كهربائية بحلول عام 2030".

وأشار أوتفوس إلى أن هذه نقطة جيدة جدا هذا أمر أثار القلق أيضا، لا يمكن لرولز رويس أن تنتج السيارات دون أشباه الموصلات، ولدينا ميزة واحدة كبيرة نحن لاعب ذكي في السوق إلا أننا أيضا جزء من مجموعة BMW ، والتي تقوم بإدارة موضوع نقص الرقائق بطريقة محترفة جدا ولذلك توفر لنا جميع الرقائق التي كنا بحاجة لها العام الماضي.