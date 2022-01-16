مصر تتأهب لأول إصدار خاص لسندات خضراء مدعومة

تستعد شركة "سكاتك" النرويجية لإصدار سندات خضراء مدعومة بمشاريع قائمة في السوق المصري كأول إصدار من نوعه في البلاد التي تشهد طفرة بمشاريع البنية التحتية النظيفة في العقد الأخير، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية مطلعة لـ"العربية.نت".

وأضافت المصادر أن الشركة النرويجية بصدد إصدار سندات خضراء بنحو 340 مليون دولار مضمونة بحزمة مشاريع قائمة لدى الشركة في السوق المصري وبالتحديد 6 محطات للطاقة الشمسية في مجمع "بنبان" والتي تم إنشاؤها في 2017 بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 390 ميغا وات.

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وسيمثل الإصدار ربما انطلاقة في سندات المشاريع والتي تستخدم كأداة تمويلية هامة في وقت تشهد فيه البلاد زخما في المشاريع بالإضافة إلى خطة طموحة للتحول الأخضر وتنويع مزيج الطاقة.

ولدى مصر استراتيجية للطاقة المتجددة تهدف إلى الوصول لـ42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2035، بحسب بيانات رسمية.

أظهرت بيانات رسمية، اطلعت عليها "العربية.نت" وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حوالي 4044 غيغاوات\ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 1664 غيغاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1246 جيجاوات ساعة.

وتمتلك سكاتك النرويجية حصة نحو 51٪، في المشروع الذي سيضمن أول إصدار أخضر من نوعه في البلاد، بعد أن كان للقاهرة السبق أيضا في أول إصدار لسندات خضراء سيادية العام قبل الماضي.