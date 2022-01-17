هذا رد ليفربول على تجديد عقد محمد صلاح.. طلب هذا الراتب

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي محادثاته مع وكيل النجم المصري محمد صلاح حول تجديد عقده الذي ينتهي عام 2023.

وبينما تشير تقارير إلى أن المحادثات طويلة جدا ومعقدة فيما يتعلق بشروط العقد والراتب الذي يطلبه صلاح، قال موقع سوكر الإخباري، إنه لا يوجد تقدم في المحادثات بشأن العقد الجديد بسبب الأجر المرتفع الذي يطلبه صلاح.

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ووفقا لصحيفة ذا ميرور الإنجليزية، فإن صلاح يطلب من إدارة النادي 400 ألف يورو أجراً أسبوعياً. ولا يعتقد صلاح أن مطالباته المالية مبالغ فيها.

ويصل راتب صلاح حاليا 240 ألف يورو أسبوعيا، مثل الراتب الذي يتقاضاه تياغو لاعب ليفربول. ويصل راتب رونالدو إلى 500 ألف يورو في ناديه الحالي مانشستر يونايتد، وهو في سن الـ 36. ووقع نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين عقدا جديدا مع ناديه يتقاضى بمقتضاه أجرا أسبوعيا يبلغ 400 ألف يورو.

واستعرض وكيل صلاح رامي عباس المثالين أمام نادي ليفربول خلال المفاوضات. وإلى الآن، كان رد النادي واضحا على مطالبات صلاح ووكيله وهو: لا!.

وقال يورغان كلوب المدير الفني للنادي: "أعلم أن صلاح يريد البقاء. نريد من صلاح أن يبقى. هذا ما نحن عليه الآن. هذه الأمور (مفاوضات تجديد العقد) تأخذ وقتاً، لا يمكنني تغيير ذلك. آسف. أعتقد أنها (المفاوضات) في وضع جيد".

وقبل أيام، صرح محمد صلاح لمجلة GQ، بأن تجديد العقد ليست بيده، ولكن بيد النادي الآن، فهم "يعرفون ما أريد.. لا أطلب أشياء مجنونة".

ويخوض نجم كرة القدم المصري محمد صلاح الصراع على جائزة "الأفضل" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب على مدار العام.

ويتنافس صلاح هذه المرة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني سابقا وباريس سان جيرمان الفرنسي حاليا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وكان صلاح حل ثالثا خلف الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو في نسخة 2018 من هذه الجائزة.