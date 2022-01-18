بطارية فائقة.. سيارة تسلا تقطع 1200 كيلو بشحنة واحدة!

استطاعت بطارية جيمني، التي طورتها شركة "ONE"، تحقيق نتائج قياسية، إذ يمكنها العمل على سيارات كهربائية وتقطع بها ضعف المسافة التي يمكن لسيارة تسلا طراز S ببطارياتها الحالية أن تقطعه على أعلى تقدير، كما أن تلك البطارية تستطيع قطع مسافة أكبر من سيارات البنزين التي يتم إنتاجها تجاريا على نطاق واسع.

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ONE، مجيب إعجاز: "وضعت النتائج معياراً جديداً لصناعة السيارات بأكملها".

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وأضاف أن الشركة تسعى من خلال اكتشافها أن تجعل السيارات الكهربائية أكثر قبولاً، من خلال القضاء على القلق بشأن المسافة التي تستطيع البطارية أن تُسير بها المركبة بشحنة واحدة، إذ أن هذا الأمر أكثر ما يشغل المستهلكين اليوم.

وقال إعجاز: "تركز شركتنا على تطوير بطارية لإثبات المفهوم الجديد، والتي تسمى GeminiTM، لتمكين القيام بالرحلات الطويلة مقابل شحنة واحدة مع تحسين التكلفة والأمان باستخدام مواد مستدامة".

وتعالج البطارية الجديدة مشكلة نطاق السفر للمهتمين بالسيارات الكهربائية، والتي تمت معالجتها حتى الآن من خلال جعل محطات الشحن أكثر انتشاراً. ومع ذلك، فإن هذا يأتي مع مشكلاته الخاصة، وأبرزها الوقت الطويل الذي يستغرقه إعادة شحن سيارة كهربائية مقارنة بتزويد السيارة بالوقود.

البطارية المستخدمة في النموذج الأولي ONE عبارة عن تصميم مبتكر من فوسفات الحديد والليثيوم، وتأمل الشركة أن يتم استخدامه في الشاحنات التجارية في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتم تقديم هذه التكنولوجيا في مؤتمر CES 2022 التكنولوجي في لاس فيغاس في وقت سابق من هذا الشهر، حيث عرضت العديد من الشركات والشركات الناشئة تصاميم طموحة لعمر البطارية.

من جانبها، وعدت شركة مرسيدس بنز بمدى 965 كم لمركبتها النموذجية Vision EQXX.