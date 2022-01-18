متسرب جامعي.. يجني ثروة بأكثر من 19 مليار دولار

سبب مرض والده بسرطان البنكرياس، في خروج غيوم بوساز، من الجامعة في عامه الأخير، حيث كان يدرس الاقتصاد في بلده سويسرا على أمل أن يصبح مصرفياً استثمارياً.

وانتقل بعد ذلك للعمل في شركة لمعالجة المدفوعات في الولايات المتحدة في عام 2005، قبل أن يؤسس شركته للمدفوعات عبر الإنترنت Checkout في العام 2012.

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جمعت الشركة الناشئة مليار دولار من المستثمرين في الأسبوع الماضي، بما في ذلك تايغر غلوبال مانجمنت، وجهاز قطر للاستثمار، حيث قُدرت قيمة الشركة بـ 40 مليار دولار. وهو التقييم الذي حدد حصة بوساز بـ 19.4 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن الأموال ستستخدم للتوسع في الولايات المتحدة والاستثمار في التكنولوجيا.

ويشير التقييم الأخير إلى تضاعف تقييم شركة "تشيك أوت"، 3 مرات تقريباً خلال عام، لتعد أحدث شركات قطاع التكنولوجيا المالية التي تجمع مبالغ ضخمة من المستثمرين.

وعلى غرار تشيك أوت، فقد شهدت شركة Revolut في المملكة المتحدة ارتفاع قيمتها 6 أضعاف في يوليو عن آخر جولة تمويل لها في عام 2020، في حين أصبحت شركة الدفع عبر الهاتف المحمول Stripe في مارس أكبر شركة ناشئة في الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمتها 95 مليار دولار.

وتوسعت Checkout بسرعة منذ أن أطلق بوساز البالغ من العمر 40 عاماً، الشركة في عام 2012. كما قامت الشركة خلال العام الماضي، بافتتاح مكاتب جديدة في 6 دول، ليصل عدد الدول التي تعمل بها الشركة حالياً إلى ما يقرب من 20 دولة.