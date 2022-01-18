أرباح القطاعات في البورصة المصرية 2021.. هذه أبرز التوقعات
شركة الأوائل للاستشارات المالية: البنوك والاتصالات أبرز القطاعات التي ستحقق أرباحاً قوية
قال رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية وائل عنبة، إن مؤشر البورصة المصرية يتداول حول مستوى 12 ألف نقطة منذ بداية العام الحالي سواء صعودا أو هبوطا.
وأضاف عنبة في مقابلة مع "العربية"، أن مستوى 12 ألف نقطة هو قمة السوق المصري في عام 2008، وكانت أسعار الأسهم حينها في مستويات تاريخية.
وأشار عنبة إلى أنه رغم تحقيق مستوى 18 ألف نقطة عام 2018، إلا أنها ليست القمة الحقيقية للسوق.
وأوضح أن السوق يترقب إذا ما كان سيتم تخطي هذه المنطقة أم لا، مشيرا إلى أن التداولات ضعيفة حتى الآن.
وكشف عنبة، أن السوق ينتظر الحوافز لدعم أداء المؤشر الرئيسي ليتجاوز هذه المستويات، متوقعا أن يساهم الإعلان عن نتائج الشركات القيادية في فبراير المقبل في تخطي المؤشر مستوى 12 ألف نقطة.
وأشار إلى أن غالبية الشركات سجلت نموا في عام 2021 قياسا على نتائج عام 2020 المتأثرة بسبب الجائحة.
وتوقع عنبة أن يحقق قطاعا البنوك والاتصالات أقوى الأرباح عن العام المالي 2021.
ولفت إلى أن قطاع البنوك سجل أرباحا جيدة جدا في التسعة أشهر الأولى من 2021، على رأسهم بنك التجاري الدولي.
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