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هذه مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية

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اقتصاد السعودية

هذه مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية

أطلقتها المملكة في أكتوبر من العام 2021

دبي - سمر الماشطة

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أطلقت السعودية، في أكتوبر من العام 2021، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بهدف تعزيز الاستثمار وتحسين البيئة التنافسية للمملكة من خلال عدة استراتيجيات فرعية ومبادرات.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي ستساهم بشكل أساسي بتحقيق أهداف رؤية 2030 إلى رفع القيمة التراكمية للاستثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال بحلول 2030 مما سيرفع المملكة إلى المرتبة 15 كأكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي عند 6.4 تريليون ريال.
كما تهدف إلى تحقيق تدفقات نقدية استثمارية مباشرة بقيمة 388 مليار ريال لتساهم بأكثر من 5% من الاقتصاد.

وتنفذ السعودية حالياً عدة مبادرات في هذا الإطار هي برنامج شريك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف رفع الاستثمارات الخاصة التراكمية إلى 5 تريليونات ريال بحلول 2030، وكذلك منصة "استثمر في السعودية" التي تمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته والحصول على تراخيصه واي معلومات يريدها من موقع إلكتروني واحد.

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وكذلك مبادرة جذب المقرات الإقليمية للمملكة التي أسهمت بتوقيع 44 شركة عالمية مذكرات لنقل مقراتها للرياض، ولديها أيضا المناطق الاقتصادية الخاصة، والمركز الوطني للتنافسية تيسير، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية مراس.

ويمكن الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي من خارج المملكة، ووقعت وزارة الاستثمار اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية مع شركة ميرسك.

ولتكون أقرب إلى مستثمريها الأجانب، تستهدف وزارة الاستثمار السعودية إنشاء 11 مكتبا دوليا حول العالم حيث تم افتتاح 6 مكاتب حاليا في واشنطن ولندن وبكين وسنغافورة وطوكيو وباريس.

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