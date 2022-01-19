.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"دُسر" للعربية: قيمة الاستثمار في "طويق" 3.5 مليار ريال نشارك فيها بـ70%

  • الخط
اقتصاد السعودية

"دُسر" للعربية: قيمة الاستثمار في "طويق" 3.5 مليار ريال نشارك فيها بـ70%

المشروع الجديد يساهم في توطين سلاسل الإمداد في الصناعات الحيوية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة دسر د. رائد الريس في مقابلة مع قناة "العربية"، إن حجم الاستثمارات المتوقعة في شركة طويق للصب والطرق يتجاوز 3.5 مليار ريال، ستشارك فيه دسر بحصة 70%.

وأضاف "شركة دسر تمكنت من تدشين 3 مصانع، واليوم نتحدث عن مشروع يعتبر ركيزة أساسية للكثير من الصناعات، أبرزها قطاع النفط والغاز والقطاع البحري، وستكون قيمة مساهمتنا في المشروع 615 مليو ريال".

ولفت الريس إلى أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في العالم ويهدف إلى توطين هذه الصناعة في السعودية، حيث يشمل تصنيع أجزاء المعدات، وسيزود المصنعين بإمكانية تصنيع قطعهم ومعداتهم محليا.

المركزي العماني يوافق على بدء الفحص لدمج بنكي صحار ونزوى اقتصاد اقتصاد عمان المركزي العماني يوافق على بدء الفحص لدمج بنكي صحار ونزوى

وأوضح أن حصة كل من دوسان وسابك 15%، لكل شركة.

وحول تمويل المشروع قال الريس "جميع الاستثمارات الصناعية تعتمد على التمويل، ولدينا موافقة من صندوق التنمية الصناعي الذي قدم الموافقة الأولية، إضافة إلى عدد من البنوك المحلية التي أبدت اهتمامها بالمشروع، والتمويل سيكون بنسبة لن تقل عن 60%".

كانت أرامكو السعودية وشركة الاستثمارات الصناعية دسر، قد أعلنت توقيع اتفاقية مع شركة Doosan للصناعات الثقيلة والإنشاءات في كوريا تهدف إلى إنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن في السعودية، يمكنه تزويد الشركات في المملكة بالمعدات الصناعية مثل الصمامات، والمضخات، ورؤوس الآبار، وقطع توصيل خطوط الأنابيب، وغيرها.

ويستهدف المشروع المشترك إنتاج 60 ألف طن سنويًا، وستوفر المنشأة حوالي 1400 وظيفة مباشرة.

ومن المخطط أن يتم تشغيلها في الربع الأول من عام 2025.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حكومة بينيت تهدم مشتل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح حكومة بينيت تهدم مشتل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح
اكتشف المزيد