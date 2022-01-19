"دُسر" للعربية: قيمة الاستثمار في "طويق" 3.5 مليار ريال نشارك فيها بـ70%

قال الرئيس التنفيذي لشركة دسر د. رائد الريس في مقابلة مع قناة "العربية"، إن حجم الاستثمارات المتوقعة في شركة طويق للصب والطرق يتجاوز 3.5 مليار ريال، ستشارك فيه دسر بحصة 70%.

وأضاف "شركة دسر تمكنت من تدشين 3 مصانع، واليوم نتحدث عن مشروع يعتبر ركيزة أساسية للكثير من الصناعات، أبرزها قطاع النفط والغاز والقطاع البحري، وستكون قيمة مساهمتنا في المشروع 615 مليو ريال".

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ولفت الريس إلى أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في العالم ويهدف إلى توطين هذه الصناعة في السعودية، حيث يشمل تصنيع أجزاء المعدات، وسيزود المصنعين بإمكانية تصنيع قطعهم ومعداتهم محليا.

وأوضح أن حصة كل من دوسان وسابك 15%، لكل شركة.

وحول تمويل المشروع قال الريس "جميع الاستثمارات الصناعية تعتمد على التمويل، ولدينا موافقة من صندوق التنمية الصناعي الذي قدم الموافقة الأولية، إضافة إلى عدد من البنوك المحلية التي أبدت اهتمامها بالمشروع، والتمويل سيكون بنسبة لن تقل عن 60%".

كانت أرامكو السعودية وشركة الاستثمارات الصناعية دسر، قد أعلنت توقيع اتفاقية مع شركة Doosan للصناعات الثقيلة والإنشاءات في كوريا تهدف إلى إنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن في السعودية، يمكنه تزويد الشركات في المملكة بالمعدات الصناعية مثل الصمامات، والمضخات، ورؤوس الآبار، وقطع توصيل خطوط الأنابيب، وغيرها.

ويستهدف المشروع المشترك إنتاج 60 ألف طن سنويًا، وستوفر المنشأة حوالي 1400 وظيفة مباشرة.

ومن المخطط أن يتم تشغيلها في الربع الأول من عام 2025.