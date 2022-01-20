ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية 25%.. وتوقعات بتعثر تسليم المشاريع

قال رئيس جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية، أحمد ندا، إن سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الأولية التي تدخل في صناعة الألواح الشمسية حدث بها اختناقات شديدة مع تسارع في مستويات أسعار المعادن الفترة الماضية.

وأضاف في حديثه للعربية أن السيليكون مثلا ارتفع سعره 300%، بجانب الفضة والألمنيوم، فكل المواد الأولية التي تدخل في صناعة الألواح الشمسية ارتفع سعرها.

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وأشار إلى أن هذا الأمر ساهم في زيادة أسعار الألواح الشمسية بنسبة لا تقل عن 25%، ما كان له تأثير مباشر على الوضع الحالي في الأسواق.

ويضاف إلى ذلك، وفقا لندا، تعرفة النقل، فنحو 90% من إنتاج العالم من الألواح الشمسية بالصين وأسعار النقل البحري والشحن من الصين لمعظم أنحاء العالم ارتفعت بنحو 3 إلى 4 أضعاف.

وذكر أن أسعار النقل بجانب أسعار المواد الأولية ونسب التضخم العالمية أثرت بشكل مباشر على الألواح الشمسية ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في 2022.

ويرى ندا أن المشاريع الحالية للطاقة الشمسية، سيُعاد التفاوض بشأنها في ظل الزيادة في الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يؤجل تسليم بعض المشاريع.

وتابع: "هناك مطورين في دول حصلت على تعرفة تنافسية كبيرة، ليس من مصلحتها إعادة التفاوض على تعرفة جديدة، وقد يكون من مصلحتها تقبل تأخير تسليم المشاريع من 6 أشهر إلى عام".

وتوقع أن يكون هناك نوع من المرونة بشأن تسليم المشاريع، خاصة إذا كانت المشاريع ليست متعلقة بالطلب المباشر على الطاقة الكهربائية في البلاد، وتستطيع الدول تعويض الطاقة من مصادر أخرى.

وأشار إلى أن الأوضاع ستعود إلى طبيعتها خلال 24 شهر من الآن.