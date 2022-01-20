السعودية الثانية عالمياً بمؤشر "الثقة في الحكومة"

عندما انتقل جو بايدن إلى البيت الأبيض، كانت إحدى أصعب مهام إدارته تتمثل دائماً في تعزيز الثقة في الحكومة الأميركية ومعالجة الانقسامات الاجتماعية.

وإلى جانب عدم الثقة داخل الحكومة، أصبحت الولايات المتحدة منقسمة أكثر من أي وقت مضى، ووجد استطلاع جديد أن 39% فقط من الجمهور الأميركي يثقون بالحكومة في أواخر عام 2021 بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية عن عام 2020.

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وتأتي النتائج من أحدث مقياس ثقة تابع لشركة Edelman Research والذي استطلع آراء 36000 شخص في 28 دولة حول ثقتهم في مؤسسات مختلفة في نوفمبر 2021، وفقاً لما ذكرته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

واحتلت السعودية مرتبة متقدمة في الترتيب، حيث حلت في المركز الثاني عالمياً، بعد ارتفاع مؤشر الثقة في أداء الحكومة 7 نقاط مئوية.

وجاءت الولايات المتحدة عند مستوى أقل بكثير من العديد من البلدان الأخرى، حيث تبلغ الثقة في الحكومة في كندا وأستراليا 53% و52% على التوالي.

وشوهدت بعض أعلى مستويات الثقة في الحكومة في آسيا، حيث قال 91% من الصينيين المستطلعين إنهم يثقون، إلى جانب 87% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في المملكة العربية السعودية و74% في الهند.

وجاءت الأرجنتين في مؤخرة الترتيب، حيث قال 22% فقط من المستطلعين إنهم يثقون في حكومتهم.