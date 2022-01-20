انفراجة في أزمة شبكات الجيل الخامس وشركات الطيران.. حل وسط

بدأت شركتا الاتصالات Verizon وAT&T، تشغيل شبكة الجيل الخامس في الولايات المتحدة الأربعاء من دون أن يتسبب ذلك بعرقلة تذكر في رحلات الطيران، عقب إرجاء نشر هذه التكنولوجيا اللاسلكية الجديدة.

يأتي ذلك، فيما ألغى العديد من شركات الطيران الدولية رحلات إلى الولايات المتحدة من جداولها الأربعاء، لكن لم تُسجل حالات إلغاء واسعة والبعض من تلك الشركات يعتزم استئناف الخدمة الخميس، وفقاً لما ذكرته "AFP"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وحتى الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر أمس الأربعاء، تم إلغاء قرابة 215 رحلة كانت تعتزم الإقلاع أو الهبوط في مطارات أميركية، بحسب الموقع الإلكتروني FlightAware. وهذا العدد يقل عن العدد المعلن سابقا وهو 538 رحلة الأربعاء الماضي، علما بأن الرقم يمكن أن يرتفع خلال اليوم.

ومن بين الخطوط التي أعلنت وقف رحلاتها الأربعاء، طيران الإمارات والخطوط الهندية وإيه إن إيه (أول نيبون) والخطوط اليابانية.

وقالت إيه إن إيه والخطوط اليابانية إنهما ستستأنفان الخدمة الخميس بعد ضمانات من هيئات تنظيمية للطيران الفيدرالي.

وجاء في بيان لرئيس "أول نيبون"، يوجي هيراكو: "نظرا للإرجاء الجزئي لتشغيل خدمة الجيل الخامس (5G) في الولايات المتحدة، فإن تشغيل رحلات أول نيبون اعتبارا من 20 يناير سيلتزم بالجدول العادي على أساس إشعار إدارة الطيران بعدم وجود مشكلة تتعلق بالسلامة في تشغيل طائرات بوينغ 777 إلى المطارات الأميركية التي نخدمها".

يأتي ذلك، بعد أن أنفق عملاقا الاتصالات عشرات مليارات الدولارات للحصول على تراخيص شبكة الجيل الخامس العام الماضي. لكن شركات في قطاع الطيران أثارت مخاوف بشأن تداخل محتمل مع الأجهزة اللاسلكية لقياس الارتفاع والتي قد تستخدم الترددات نفسها، خصوصا إذا كانت الأحوال الجوية سيئة.

ووافقت الشركتان يوم الثلاثاء، على تأجيل تشغيل شبكتهما للجيل الخامس بعدما وجهت شركات طيران تحذيرات من تعطل واسع لقطاع النقل.

وقالت إيه تي أند تي الأربعاء إن خدمتها الفائقة السرعة متوفرة في "أجزاء محدودة" من ثماني مناطق حضرية كبرى في أنحاء الولايات المتحدة، فيما قالت Verizon إنها توفر حاليا تغطية الجيل الخامس لنحو 90 مليون أميركي.

وقال المدير التنفيذي للشركة، هانس فيستبرغ لشبكة "CNBC"، إنه على ثقة في أن المشكلات المتعلقة بقطاع الطيران "ستزول" في أعقاب التعاون مع "جميع الأطراف المعنية ومن بينها البيت الأبيض".