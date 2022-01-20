"ميتافيرس" يخطف أنظار الجميع.. وهذه الصناعة الأكثر اهتماما

توجهت الأنظار إلى أهمية الواقع الافتراضي وازدادت بعد إعلان مايكروسوفت عن صفقتها الأكبر في تاريخها لشراء شركة ACTIVISION BLIZZARD.

لكن المفاجأة أن صناعات أخرى كانت هي الأسرع في تبني "ميتافيرس" وليس شركات الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا!

مادة اعلانية

ويشمل الاهتمام والفضول بالعالم الافتراضي الرقمي Metaverse، وكذلك الرموز والصور المشفرة غير القابلة للاستبدال أو NFTs.

وقد استحوذت مايكروسوفت مؤخراً على "أكتيفجن" مالكة لعبة الفيديو Call of Duty ودفعت 69 مليار دولار لقاء هذه الصفقة، وهو ما يساوي قيمة أكبر 5 صفقات لمايكروسوفت مجتمعة.

من جانبه، قال رائد أعمال وخبير ألعاب الفيديو، غوست فان درينن: "نحن نمر بهذه المرحلة التي تسبق تقديم نظام جديد، سواء كان ذلك واقعًا افتراضيًا، أو ميتافيرس بكل ما يحمل من معنى".

وأضاف درينن: "قبل بزوغ منصة جديدة ، أو إدخال تكنولوجيا جديدة ، تحدث عدة اندماجات، وهذه هي المرحلة التي ندخلها".

كانت المفاجأة أن أسرع راكبي موجة العالم الافتراضي لم تكن قطاعات التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية، بل دور الأزياء الفاخرة التي سارعت لتطوير NFTs ورموز خاصة بها تشمل المجوهرات والملابس والقبعات والحقائب ذات الإصدار المحدود افتراضية من حقيبة Gucci Dionysus بأكثر من أربعة آلاف دولار على منصة الألعاب Roblox ، باستخدام 350 ألف عملة Robu، فيما يبلغ سعرها في العالم الحقيقي 3200 دولار.

لكن أكبر تحد تواجهه شركات الأزياء لمتابعة الموضة الافتراضية هو العثور على الأشخاص المختصين للعمل في هذا العالم الافتراضي.

فقد ارتفعت إعلانات الوظائف التي تحتوي على كلمة Metaverse بأكثر من 1000% في الفترة من نوفمبر 2020 إلى نوفمبر 2021.

كما ارتفعت إعلانات الوظائف التي تحتوي على كلمة Crypto بنسبة 300% خلال نفس الفترة.

على سبيل المثال، وضعت شركة Tommy Hilfiger أهدافاً لإنتاج 100% من ملابسها عبر تصميم ثلاثي الأبعاد بحلول 2022.

أدركت الشركة أن هذا سيتطلب إصلاحًا شاملاً لعملياتها التنظيمية وموظفيها لذلك أنشأت حاضنة داخلية، تسمى Stitch، تعمل مثل شركة ناشئة تتكون من مجموعتين: مهندسو البرمجيات الذين يطورون تقنية تصميم ثلاثية الأبعاد والمبدعون الذين يمكنهم تحويل التصاميم.

ويرى الخبراء أن العلامات التجارية قد لا تضطر لإنشاء حاضنة مثل Tommy Hilfiger، لكن لجذب مهندسين ذوي خبرة ستحتاج لمنحهم رواتب تتنافس مع عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل و Meta وهو خيار صعب أيضاً يمكن تدريب الموظفين الحاليين على مهارات جديدة.

ويرى الرؤساء التنفيذيون لكبرى العلامات التجارية في قطاع الأزياء أن هناك فرصاً وظيفية واعدة أمام الخريجين الجدد في مجال البرمجة، الذين لديهم شغف بالموضة ويتمتعون بمرونة للاندماج في عالم الأزياء.