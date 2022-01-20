توقعات بارتفاع الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية مرتين 2022

توقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، نبيل كوشك، أن تتضاعف قيمة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة السعودية مرتين خلال العام الجاري.

وقال في تصريحات للعربية إن حجم الاستثمار الجريء في المملكة تضاعف 3 مرات منذ 2020، و8 مرات منذ 2018.

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وعزا توقعاته تلك إلى التحول الرقمي في السعودية بكافة القطاعات، مشيرا إلى أن هذا التحول أوجد منصة لشركات ناشئة تطور منتجات وخدمات تساهم في هذا التحول، مع وفرة رأس المال الجريء لدعم الشركات.

وذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء دعمت حتى الآن 23 صندوق استثمار جريء، وتم تأسيس شركات مالية استثمارية في هذا القطاع.

وأوضح أن هذه الطفرة حدثت مع ظهور الحراك في تحديث الأنظمة والتشريعات لتسهيل الأوضاع للمستثمرين في هذا القطاع ورواد الأعمال لبناء شركات ناشئة.

وأشار إلى أن رؤية المملكة نصت على رفع مساهمة الشركات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتم إطلاق عدد من المبادرات الحكومية التي تحفز الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة من وقتها، وهناك عوامل أخرى حفزت نمو هذا النوع من الاستثمارات وهو ظهور رواد أعمال يؤسسون شركات قابلة للنمو السريع والكبير.

وجذبت السعودية استثمارات جريئة بقيمة قياسية بلغت مليارين و55 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية محققة نموا بنسبة 270% العام الماضي، مقارنة بـ 2020، في حين نما عدد الصفقات في الشركات الناشئة السعودية بنسبة تجاوزت 54% مقارنة بـ 2020 وبإجمالي 139 صفقة، وفقا لتقرير الاستثمار الجريء في المملكة.

وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء مستحوذة على 21% من إجمالي قيمة الاستثمار في المنطقة صعودا من حصة نسبتها 15% في 2020. وكانت نسبة النمو المسجلة بين 2020 و2021 في قيمة الاستثمار الجريء في المملكة هي الأعلى بين أنشط 3 دول في المنطقة، وفقا لصحيفة الاقتصادية.