شركة Lean السعودية الناشئة تجمع 33 مليون دولار في جولة تمويل

نفذت شركة "سيكويا كابيتال" أول استثمار لها في منطقة الخليج العربي من خلال قيادة جولة تمويل لشركة Lean Technologies السعودية للتكنولوجيا المالية.

وشارك في هذا التمويل مستثمرون حاليون وجدد بما فيهم الرئيس السابق لشركة جنرال إلكتريك جيف إيميلت، بالإضافة إلى سيكويا كابيتال الهند.

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وقالت شركة Lean في بيان صدر اليوم إنها تنوي استخدام التمويل الجديد لتوسيع أعمالها في جميع أنحاء المنطقة وتنمية فريق عملها. وهذا أول استثمار لمجموعة سيكويا كابيتال الأميركية المتخصصة في شركات رأسمال المخاطر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

حيث تعتزم الاستفادة من النمو الحاصل في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.

ولدى شركة Lean المؤسسة في عام 2019، عشرات العملاء الرئيسيين ومكاتب في الرياض وأبوظبي ودبي والقاهرة ولندن.

يأتي الاستثمار فيما تعمل سيكويا على تعميق وجودها في الشرق الأوسط، بعد أن دعمت مؤخراً شركات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر وتركيا. حيث تعد شركة رأس المال الاستثماري الأميركية من بين المستثمرين العالميين المتحمسين للاستفادة من انتشار التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في المنطقة مع خروج الاقتصادات المحلية من الوباء.