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منصات العملات المشفرة بـ أميركا.. في مرمى نيران الرقابة المشددة!

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عملات مشفرة

منصات العملات المشفرة بـ أميركا.. في مرمى نيران الرقابة المشددة!

رئيس هيئة الأوراق المالية: مستثمرو العملات المشفرة يجب أن يشملهم غطاء حماية مثيل لمتداولي الأسهم والسندات

دبي - العربية.نت

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تعتزم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تشديد الرقابة والتنظيم على العملات المشفرة في هذه السنة.

وقال رئيس الهيئة غاري جينسلر، إنه طلب من موظفي الرقابة النظر في أي طريقة ممكنة لوضع منصات تداول العملات المشفرة، ضمن قطاع حماية المستثمر في الهيئة، ليحصل المستثمر في هذه العملات على الحماية نفسها التي يحصل عليها متداولو الأسهم والأصول الأخرى.

واعتبر أن التدقيق الإضافي أمر مهم للمستثمرين في هذه المنصات، وأن عدم التنظيم يجعلنا نشهد عاماً آخر من تعرض المستثمرين للخطر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتأتي تصريحاته، بعدما أزعج جينسلر صناعة التشفير العام الماضي، عندما جادل بأن معظم العملات المشفرة كانت أقرب إلى الأوراق المالية التي يجب أن تغطيها القواعد الصارمة لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

ومع ذلك، يرى العديد من المتحمسين للعملات المشفرة أن الأصول لا ينبغي أن تخضع لنفس اللوائح التي تطورت منذ فترة طويلة لتغطي تداولات الأسهم والسندات.

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