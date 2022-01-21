الرئيس التنفيذي لـ"نيوم" : 2022 سنة تحويل الاستراتيجيات إلى حقيقة

قال نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم إن المدينة تقود التحول في مجال الطاقة النظيفة في السعودية كونها تبدأ من الصفر، مشيرا إلى أن العام الجاري هو عام تحويل الاستراتيجيات إلى واقع.

وأضاف في حديثه للعربية أن نيوم تحاول أن تكون رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ستقوده نيوم في المملكة بالتعاون مع وزارة الطاقة ومنظومة الطاقة.

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وأشار إلى أن هناك سباقا مع الزمن لتأسيس نيوم 2030، للوصول للهدف.

جاء حديث النصر على هامش توقيع وزارة الطاقة السعودية 8 مذكرات تفاهم مع كيانات حكومية لاستخدام مركبات تعمل بالهيدروجين، أمس.

وذكرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن وزير الطاقة السعودي ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ مشروعات تجريبية لتطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل بمدن الهيئة، وذلك في إطار مبادرة الاقتصاد الكربوني الدائري.