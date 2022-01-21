مصادر للعربية: "علي الغانم للسيارات" تنوي طرح 35% إلى 45% من أسهمها بالكويت

علمت "العربية" من مصادر موثوقة أن شركة علي الغانم وأولاده للسيارات الكويتية تنوي الإدراج في بورصة الكويت حيث تعتزم طرح بين 35 إلى 45% من رأسمالها.

وعيّنت الشركة 3 شركات عالمية ومحلية لإدارة عملية الإدراج المتوقع أن يتم في مايو المقبل.

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وتُعتبر شركة علي الغانم واحدة من أقدم وأكبر الشركات العائلية الكويتية، حيث تأسست عام 1960 وتعتبر الشركة الوكيل الحصري لسيارات BMW وLAND ROVER وrolls Royce وmclarren.