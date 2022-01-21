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مصادر للعربية: "علي الغانم للسيارات" تنوي طرح 35% إلى 45% من أسهمها بالكويت

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بورصة الكويت مناسبة
بورصة الكويت
بورصة الكويت

مصادر للعربية: "علي الغانم للسيارات" تنوي طرح 35% إلى 45% من أسهمها بالكويت

تعد إحدى أقدم الشركات العائلية في الكويت

دبي - العربية.نت

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علمت "العربية" من مصادر موثوقة أن شركة علي الغانم وأولاده للسيارات الكويتية تنوي الإدراج في بورصة الكويت حيث تعتزم طرح بين 35 إلى 45% من رأسمالها.

وعيّنت الشركة 3 شركات عالمية ومحلية لإدارة عملية الإدراج المتوقع أن يتم في مايو المقبل.

وتُعتبر شركة علي الغانم واحدة من أقدم وأكبر الشركات العائلية الكويتية، حيث تأسست عام 1960 وتعتبر الشركة الوكيل الحصري لسيارات BMW وLAND ROVER وrolls Royce وmclarren.

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