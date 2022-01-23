أفضل المدن للطلاب الدوليين.. عاصمة أوروبية على رأس القائمة

تؤثر المدن التي يقصدها الطلبة الدوليون بصورة أو بأخرى على قدرتهم على تحقيق نجاحات في الدراسة، ولا يقتصر الأمر فقط على الجامعة التي يرتادها الطلاب.

إذ يتشعب الأمر إلى مدى تأثرهم وثقافتهم، بجودة المدينة كمكان لاستقبال الوافدين الدوليين، حيث يتخطى الأمر الدراسة الجامعية في حد ذاتها.

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ووفقاً لتصنيف شركة الأبحاث QS، يجب الأخذ في الاعتبار، جوانب أخرى بخلاف الجامعة، مثل مزيج الطلاب المتواجدين، والسلامة، ومستويات المعيشة، والقدرة على تحمل التكاليف في وقت الدراسة.

وأظهر التقرير الذي نشرته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن المملكة المتحدة هي الموطن للمدينة الأعلى تصنيفاً، حيث تصدرت لندن ترتيب هذا العام مرة أخرى.

كما أنها موطن للعديد من الجامعات الرائدة، بما في ذلك كلية لندن، وأمبريال كوليدج، وكينغز كولدج، حيث كانت المدينة المفضلة للطلاب لسنوات ولديها الكثير من المؤسسات الأكاديمية ذات المستوى العالمي للطلاب للاختيار من بينها، حيث حصلت المدينة على العلامة الكاملة، وفقاً للمؤشر.

فيما كانت مدينة ميونخ الألمانية، الثانية في الترتيب مع 97.4 درجة على المؤشر، تلتها سيول الكورية الجنوبية، ثم طوكيو.

وأظهر الترتيب تفوق واضح للمدن الأوروبية، حيث حلت العاصمة الألمانية برلين في المرتبة الخامسة، وتلتها، ملبورن الأسترالية، ثم زيورخ النمساوية، كما حلت سيدني في المرتبة الثامنة بأكثر من 94 درجة.