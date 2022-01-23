ثروات تتطاير.. أغنى 10 مليارديرات يتجرعون مرارة الخسارة وناج وحيد في القائمة

في أسبوع مؤلم لأصحاب المليارات، انهارت أسهم شركات التكنولوجيا، وأصول العملات المشفرة، والألعاب عبر الإنترنت، لتهبط المؤشرات الرئيسية، بأكبر نسبة منذ تفشي وباء كورونا.

وتأتي التراجعات الأخيرة على خلفية استقرار شبح رفع الفيدرالي الأميركي، لأسعار الفائدة.

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وخسر الملياردير المؤسس لشركة أمازون، جيف بيزوس 20 مليار دولار من ثروته، فيما انخفضت ثروة ملك التشفير المؤسس لشركة باينانس، تشانغ بينغ تشاو، نحو 17.7 مليار دولار، بينما انخفضت ثروة مارك زوكيربرغ، بمقدار 10.4 مليار دولار.

وخلال أسبوع فقدت العملات المشفرة، أكثر من تريليون دولار من رأسمالها السوقي، حيث انخفضت أسعار بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر، وطالت الخسائر باقي الأصول الرقمية.

ووفقاً لتقديرات بلومبرغ، التي اطلعت عليها "العربية.نت"، فإن ثروة تشاو، تبلغ حالياً 75 مليار دولار.

وعلى قدر العزم تأتي العزائم، إذ خسر أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، أكثر من 9% من ثروته، والتي تراجعت بأكثر من 25 مليار دولار هذا الأسبوع، ليعتلي قائمة الخاسرين، وكذلك تراجعت ثروة مارك زوكربيرغ.

ومن بين أغنى 10 أشخاص في العالم، تجنب شخص واحد الخسائر هذا الأسبوع، حيث بات قطب الأزياء الفرنسية الفاخرة برنارد أرنو، على وشك استعادة المركز الثاني بين قائمة المليارديرات.