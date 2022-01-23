1.4 تريليون دولار خسائر العملات المشفرة.. السقوط من القمة!

واصلت العملات المشفرة، خسائرها الحادة بقيادة بتكوين، وإيثر، وسولانا، بالإضافة إلى ما تسمى عملات الميم ليفقد السوق أكثر من 400 مليار دولار من قيمته في يومين.

وتراجع سعر بتكوين بأكثر من 4% أمس، وذلك بعد خسائر بأكثر من 10% يوم الجمعة ليصل مجموع خسائرها في ثلاثة أيام إلى 22%.

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كما تتفاقم بذلك خسائر بتكوين منذ أعلى قمة مسجلة في 10 نوفمبر الماضي إلى أكثر من 50%.

ويرى العديد من المتعاملين في السوق، أنه لم يعد هناك مجال للاختباء، فجميع فئات الأصول الخطرة معرضة بقوة للتصحيح، حيث لعبت عوامل عدة في الأيام الماضية دورا في تراجع العملات المشفرة، منها سياسة الفيدرالي الأميركي المقبلة للتيسير الكمي، وتحذير من روسيا بحظر تداول وتعدين العملات المشفرة، بالإضافة إلى أسباب جيوسياسية متعلقة بالملف الأوكراني.

وعلى ذلك، فقدت القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.4 تريليون دولار من قيمتها السوقية خلال شهرين، بعد أن كانت قد لامست مستوى 3 تريليونات دولار، لتبلغ قيمتها السوقية حتى أمس السبت نحو 1.6 تريليون دولار، وفقاً لـ CoinMarketCap.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى الساعة 2:30 مساء بتوقيت دبي، انتعشت العملات المشفرة مرة أخرى، وتحولت الدفة نحو الصعود من جديد.

وسجلت عملة شيبا إينو ارتفاعاً بنسبة 26% لتعوض جزءاً من خسائرها الضخمة، حيث لا تزال متراجعة بأكثر من 24.7% خلال أخر أسبوع.

كما صعدت كل من بيتكوين وإيثر بنسبة 0.1%، و3% على التوالي، إلى مستوى 35800 دولار، و2526 دولارا.